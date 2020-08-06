THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 945 PM EDT.
* AT 648 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS NORTHERN GUILFORD COUNTY, ROUGHLY OVER
SUMMERFIELD. UP TO TWO INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. FLASH
FLOODING IS EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD...LIFE THREATENING FLASH FLOODING. HEAVY RAIN PRODUCING
FLASH FLOODING.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...LIFE THREATENING FLASH FLOODING OF CREEKS AND STREAMS,
URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, MCLEANSVILLE, SUMMERFIELD, GIBSONVILLE,
STOKESDALE, JAMESTOWN, HAW RIVER STATE PARK, LAKE GUILFORD
MACKINTOSH MARINA AND LAKE JEANETTE MARINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
&&
FLASH FLOOD...RADAR INDICATED;
FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE;
EXPECTED RAINFALL...1-3 INCHES IN 1 HOUR
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