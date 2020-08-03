THIS PRODUCT COVERS CENTRAL NORTH CAROLINA
**TROPICAL STORM ISAIAS WILL BRING HEAVY RAIN AND TROPICAL STORM FORCE
WINDS TO EASTERN NC THIS EVENING THROUGH TUESDAY MORNING**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM
WARNING FOR FRANKLIN, HARNETT, HOKE, WAKE, AND WARREN
- THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN CANCELLED FOR SCOTLAND
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CUMBERLAND,
EDGECOMBE, FRANKLIN, HALIFAX, HARNETT, HOKE, JOHNSTON, NASH,
SAMPSON, WAKE, WARREN, WAYNE, AND WILSON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 360 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF RALEIGH NC
- 30.7N 80.1W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 360 DEGREES AT 13 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
TROPICAL STORM ISAIAS WILL CONTINUE ALONG THE GEORGIA AND SOUTHEAST
SOUTH CAROLINA COASTS THIS AFTERNOON AND EVENING. ISAIAS IS THEN
FORECAST TO MAKE LANDFALL NEAR THE NORTH CAROLINA/SOUTH CAROLINA
BORDER AND MOVE NORTHEAST ACROSS EASTERN PORTIONS OF THE CAROLINAS
TONIGHT THROUGH EARLY TUESDAY. CONDITIONS SHOULD BEGIN TO
DETERIORATE THIS EVENING, WITH THE GREATEST IMPACTS EXPECTED TONIGHT
THROUGH EARLY TUESDAY.
TROPICAL STORM FORCE WINDS, HEAVY RAINFALL AND ASSOCIATED FLOODING
ARE THE MAIN THREATS. DUE TO SATURATED SOILS AND STRONG WINDS,
EXPECT NUMEROUS DOWNED TREES AND POWER LINES. ISOLATED TORNADOES ARE
ALSO POSSIBLE. CONDITIONS SHOULD BEGIN TO IMPROVE SOUTH TO NORTH
LATE TUESDAY MORNING AND INTO THE AFTERNOON.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ALONG AND EAST OF US 1. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE WESTERN PIEDMONT AND WESTERN SANDHILLS.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES
OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ALONG AND EAST OF INTERSTATE 95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE
HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR
UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READYNC.ORG
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN RALEIGH NC AROUND 5 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.