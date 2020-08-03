Express Mart robbery

Greensboro police released these photos of suspects in the July 31 armed robbery at Express Mart.

 Courtesy of Greensboro Police Department

GREENSBORO — Authorities are searching for two suspects who robbed a Greensboro convenience store with a handgun on Friday, police said.

The suspects, caught on surveillance camera, robbed the Express Mart, 3101 Summit Avenue, according to police. In pictures captured from the surveillance footage, both suspects' faces are partially covered with a red bandanna.

Anyone with information is asked to contact Crime Stoppers at 336-373-1000. People can also download the mobile P3tips app to submit a mobile tip or go to P3tips.org to submit a web tip.

Contact Jamie Biggs at 336-373-4476 and follow @JamieBiggsNR on Twitter.

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