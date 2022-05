COVID's toll: In Guilford County, the virus has played a role in 1,693 deaths

The United States hit a sad milestone on Monday — 1 million deaths attributed to COVID-19 since the first case of the contagious respiratory illness was first discovered in the country.

In Guilford County, COVID-19 was the main cause or contributing factor in 1,693 deaths, according to a News & Record review of death certificates filed through March 28.

Below, find a list of all the people who have died in Guilford County, including those who had resided elsewhere. The state’s official tally of Guilford County deaths may differ because it only includes those of county residents.

Edna Lane Vanstory Headen, 85, Browns Summit

Frederick Brown Starr, 87, Greensboro

Mikie Ray Honeycutt, 66, Greensboro

Joy Annette Dunlap Helms, 62, Reidsville

Harlen Eugene Hunt, 83, Asheboro

Carl Joseph Lucia, 71, Reidsville

Aubrey Delisser Scott, 74, Greensboro

Frances McGruder Wade, 76, Jacksonville, Fla.

Judith Ann Kirkman 78, Jamestown

Patricia Hope Wade Matthews, 77, Greensboro

James Haywood Cheek Jr., 48, Greensboro

Fred Kemp Gordon, 65, Greensboro

Otis Moore, 56, Greensboro

John Graham Newsome Sr., 89, McLeansville

James Dalton Amick, 76, Oak Ridge

Ruben Allen Rush, 69, Randleman

Michael Lee Jordan, 69, McLeansville

Carolyn Annette Watson Glenn, 70, Greensboro

Lan Huong Ti Le, 74, High Point

Cicero Armstead Crump, 92, High Point

Ana Edilia Corro-Montiel, 39, High Point

Thomas Matthew Dennis Sr., 56, High Point

Bette Raye Allred Weatherly, 93, Greensboro

Benjamin Ethan Morgan, 91, Greensboro

Martha Graves Day, 79, Pleasant Garden

Herbert Lee Johnson, 82, High Point

Jerry Wayne Lee, 66, Greensboro

Dorothy Pauline Mitchell Morton, 92, Greensboro

Piw Play, 88, Greensboro

Rita Agnes Vetter Scearce, 67, Greensboro

Henry Vance Starnes, 95, Whitsett

John Wallace Hogan, 76, Lexington

Leonard Elton Drew, 82, Greensboro

Lynda Faye Bolick Williams, 73, Franklinville

Mildred Beatrice Westerfield Clark, 93, High Point

Paul Byron Smith, 91, Liberty

Jose Cruz Hernandez, 57, Asheboro

Agie Jones Mills, 84, Graham

Ada C. Dick, 84, Greensboro

Cladis Maxine Nelson Moore, 90, Pleasant Garden

David Rex Kern, 74, Asheboro

Mary Fannie Jackson, 90, Jamestown

Nathan Elmer Spruill Sr., 93, Greensboro

Pamela Howie Williams, 66, Jamestown

John Charles Rabin, 71, Greensboro

Fred Irvin Summers, 77, Gibsonville

Robert Headen, 80, Siler City

Lydia Midgette Gaddy, 86, Gibsonville

Phillip James Anthony, 73, Burlington

Paul J. Williams, 97, Pleasant Garden

Margaret Lavonne Murphy Craig, 93, Greensboro

Marcelene Graves, 81, Burlington

Edna Earl Brafford Scotton, 85, Ramseur

Regino Toledo Valverde, 98, Greensboro

Khai Quang Le, 71, High Point

Loretta Teresa Mackenzie Roach, 80, Greensboro

Sarah Stancil Montague, 79, High Point

Winston Zau La Sha-re, 65, Greensboro

Barbara Carol Shepherd Garrison, 88, Burlington

Donnie Ray Cozart, 80, Greensboro

Joseph Young Sr., 87, Greensboro

Elsie Fow Brafford Jones, 89, Siler City

Brenda Lee Newcomb, 53, Burlington

Maria Gricelda Maciel Maciel-Garcia, 57, High Point

Geraldine Troxler Neal, 83, Greensboro

Revell Porter Smith, 81, Greensboro

James Richard Funk, 87, Greensboro

Chhim Laim, 68, Greensboro

Al-Jeanne Dixon Suffem, 86, Greensboro

Virginia Carolyn Brooks Jones, 81, Burlington

Robert Leon Shaw, 68, Greensboro

Jose Merced Lopez-Herrera, 82, Randleman

Marie Catherine Petty McLaughlin, 84, Greensboro

Der R'com, 79, Greensboro

Napoleon Clinton Whitsett Sr., 66, Greensboro

William Douglas Bramlett, 78, Greensboro

Margaret Manuel Crawford, 74, Greensboro

Bertha Mae Bigelow Rawls, 73, Burlington

Ronald Richard Johnson, 80, Burlington

Manuel Delgado Avila, 59, Asheboro

James Ledbetter, 80, High Point

Donald Elco Morton, 67, Greensboro

Martha Lassiter Meredith, 98, High Point

Leavina Goldie Fouts Ramsey, 84, Greensboro

Ronald E. Petty Sr., 80, Greensboro

Mkogabwe Byakubiri, 71, High Point

David Lee Patterson, 77, Graham

Nancy Ruth Shore Swaringen, 83, Liberty

Jessie Lee Bouknight Byers, 87, Lexington

Willie Moore, 77, Greensboro

Debra Faye Watson McKinnon, 66, Greensboro

Janet Lee Jeffries, 60, Burlington

Maxine Bostick Jenkins, 81, Wilson

Mark Vernon May, 63, Greensboro

Ronald Eugene Hunt, 52, Asheboro

Cyphus Earl Horton, 66, Greensboro

Janet Anita Taliaferro Copeman, 76, Burlington

Hurlon Poteat, 70, Mebane

Amanda Faye Willett Brooks, 88, Siler City

Eula Ethelyn Trull Fitch, 80, Burlington

Jasper Harrison Fitch, 90, Burlington

Silvestre Hernandez, 84, Greensboro

Eugene Harley Batton, 83, Southport

Beatrice Elizabeth Woods Stephenson, 79, Greensboro

Virginia Ruth Miller Seagraves, 84, Greensboro

Deirdra B. Morton Wynn, 57, Greensboro

Mortie Ray Hamilton, 77, Greensboro

Charles Benjamin Flowers, 92, Climax

Mary Anne Stoneman Riggs, 91, Gibsonville

Maung Aye, 78, Greensboro

Natalie Kaufman Gains, 96, Pleasant Garden

Smitaben B. Patel, 61, Greensboro

Aniseto Beltran Sagrero, 63, Asheboro

Chattie B. Graves Brown, 91, Burlington

James Freddie Murphy, 88, Greensboro

Martha Nell Martin Wilson, 85, Pleasant Garden

Mary Irene Ingold Sharpe, 97, Pleasant Garden

Barbara Ann Crawford Bynum, 70, Mebane

Harry Lee Jacobs Sr., 73, Graham

Max Eugene Wood, 86, Greensboro

Ronald Edward White, 70, Mebane

John Thomas Sullivan, 73, Burlington

Alma T. Thomas Richardson, 91, Pleasant Garden

David Baxter Gallimore, 91, Thomasville

Peter John Miklos, 93, High Point

Dale Lee Silk, 83, High Point

Eliseo Posada-Moreno, 74, North Wilkesboro

Roy Paul Gallimore, 74, Greensboro

Reba Hicks Ferree, 95, High Point

Ronnie Steven Lucas, 69, Greensboro

Richard Evans Stockton, 91, Greensboro

Dorothy Thompson, 76, Browns Summit

Rudolph L. Holden, 77, Wendell

Antonio Garcia Cortes, 63, Greensboro

Kanubhai L. Patel, 67, Greensboro

Roberto Matias Giles, 53, High Point

Evelyn Darnell Morgan Long, 74, Asheboro

Placida Lopez Gomez, 46, Greensboro

Jacquelyn Patricia Gregg Smith, 82, Greensboro

Belinda Hall Terry, 61, High Point

Carlos Enrique Ornelas, 49, Randleman

Clarence Edwin West Jr., 74, Kernersville

Linda Cornelia Little Kinsler, 84, High Point

Tara Rochelle Dodd, 33, Greensboro

Winston V. Wellington, 75, High Point

Opal Odessa Howell Scott, 73, Burlington

Bartolo Beltran-Ortiz, 58, Asheboro

Betty Jean Manning Conyers, 74, High Point

Pamela R. Reynolds Kennedy, 69, Sophia

Sardar Ali Khan, 75, High Point

Elmer Wilester Ricks Jr., 63, Greensboro

Mary Lane Moore, 74, Lenoir

Harry Kimble, 93, High Point

Mary Elizabeth Brake, 78, Greensboro

Sofia Agnes Nowakowski Seaberg, 89, Greensboro

Frank James Salvadore, 93, Greensboro

Mildred M. Morehead Wallington, 92, Greensboro

Robert Douglas Bachman, 69, Reidsville

Saundra Earlene Crutchfield Amedee, 65, Graham

Mary Ellen Farrish Belton, 84, Reidsville

Hudson Brown Dutch, 96, High Point

Marie Lourdes Haag Thomal, 87, Greensboro

Terry LaVerne Strange Smith, 67, Winston-Salem

Carolyn Virginia Goode Johnson, 73, Greensboro

Billy Joe Campbell, 83, Denton

Jennifer Thorpe, 50, Oxford

Yvonne J. Jennings Florence, 66, Greensboro

Martha Claudette Freeman Wilson, 82, Greensboro

Nancy Ann Ball Hogan, 76, Denton

Naomi Roxanna Cherry, 68, Greensboro

Sharon Ann Walls Borusewicz, 66, Reidsville

Judy Diane King Clark, 66, Burlington

Benita Marquez Herman, 101, High Point

Eve Maria Rodies Bode, 96, Greensboro

James William Robbins Jr., 72, Greensboro

Louise E. Landreth Underwood, 96, Jamestown

Timothy Howard Mehaffey, 71, Greensboro

Thomas Wayne Durham, 74, Greensboro

Timothy Wayne Holvey, 73, Greensboro

Cora L. Arnette Ford, 89, Greensboro

Glenn Scott Bantel Sr., 55, Greensboro

Nolia Mae Suitt West, 93, Chapel Hill

Sedalia Deloris Mullins, 85, Reidsville

Donna Elizabeth Ross, 57, Greensboro

Shirley Mae Alice Pritchett, 83, Danville

Savannah E. Broadnax Morgan, 91, Reidsville

James Simpson Schenck III, 87, Greensboro

Robert L. Davidson, 77, Greensboro

Ronald Holland Hilbert, 81, Greensboro

Norwood Potter, 85, Reidsville

Saundra Faye Merrill Adkins, 72, Archdale

Veth It, 74, Greensboro

Jose Ruben Lainez Menjivar, 53, Greensboro

James J. Gibbs, 70, Greensboro

Peggy Knight Welch, 88, High Point

Marion Sylvester Whitsett, 74, Greensboro

Mary Ann Johnson, 67, Wilkesboro

Braxton Francis Merritt, 81, Greensboro

Mildred Elizabell Johnson Jeffries, 87, Burlington

Alma Oleada Mack, 91, Greensboro

Herbert Steed Jr., 73, High Point

Tommy Lee Harrington, 87, Greensboro

Carlos Damico Allred, 45, High Point

Nancy Hall Miles, 94, Greensboro

Milton Ray Farmer, 78, Julian

Sandra Lee Ellen Ballard McLendon, 79, High Point

Helen Jones Alston, 94, Burlington

Lewis Arthur Coltren, 77, Archdale

Sophie Frieda Schon Stone, 92, Greensboro

Lewis Eugene Boggs, 71, Snow Camp

Constance Elizabeth Moore, 62, Asheboro

Jackie Kennard Snow, 85, Greensboro

Gladys Varner Mingia, 86, Greensboro

Elvis Noah Pollard, 90, Raleigh

Larry Donald Merricks, 61, Charlotte

Glenwood Alexander Cassidy, 48, Asheboro

Daisy Catherine Spinks Shoffner, 68, Greensboro

Arnold Dean Pugh, 89, Trinity

Francis Paul Dlonlak, 73, Greensboro

Esther Mae Boyd Chavis, 72, Oxford

Vesta Leota Reynolds Martin, 89, Wilkesboro

Carolyne Ann Trent Anderson, 77, Eden

Richard Dwight Greene Sr., 77, High Point

Cephus James Faucette Jr., 73, Burlington

Johnnie A. McKoy, 83, Greensboro

Vicky Ann Hawkins Mack, 65, Greensboro

James Albert Cranford, 74, Asheboro

Helen Curtis Finger Jones, 88, Greensboro

Gorgonio Ruiz Gonzalez, 65, Cookville, Texas

Berta Virginia Howell Cooper, 83, Asheboro

Keith Tremayne Nichols, 41, High Point

Julia Elizabeth Cook Stewart, 72, Kernersville

Juan Alejo Bautista, 73, Haw River

William Ashley Thompson Jr., 78, Lexington

Dorothy Marie Hudson King, 97, Burlington

Kim San, 72, Greensboro

Frank Caston Perry, 96, Burlington

Earl Hoskin Wilson, 70, Pleasant Garden

Clara Mae Gaines Miller, 80, Asheboro

Sath Pum, 86, Archdale

Hersel Conrad Roberts, 83, High Point

Barbara E. Dawkins, 81, Madison

Mary Frances Wright Cranford, 74, Asheboro

Judy Lynn Thomas White, 59, Franklinville

Mary Elizabeth White Lashley, 90, Gibsonville

Kathleen Solich Zalben, 69, High Point

James Madison Moore Sr., 78, Charlotte

Anthony Ezell Anderson, 57, Greensboro

James Ruffin, 70, High Point

Marylean Vanhook Carr, 79, Haw River

Teresa Cisneros, 60, Danville, Va.

John Wesley Spencer, 75, Seagrove

Lisa Carol Hudgins Wade, 59, Burlington

Sara Rebecca Kernodle Dodson, 87, Burlington

Joyce Ann Dixon Royal, 84, Randleman

Buck Douglas Pruitt, 87, Greensboro

Edward Eugene Quakenbush III, 70, Burlington

Nancy Carol Cavanaugh Hrubik, 82, Greensboro

James Edwards Laws, 83, Elon

Velna Mae Shoe Searcy, 95, Burlington

Marie V. Versace Taversano, 92, Whitsett

Every Lee Jones, 82, Red Springs

Gale M. Martin Richardson, 83, Madison

Jesús Manuel Reyna Astudillo, 61, Greensboro

Willie Lee Nobles, 73, Kinston

Delmas Leon Cobb, 90, Jamestown

Morris Hairston, 72, Madison

Ernestine Hill Webster, 74, Burlington

Marvin Ray McIntyre, 85, Elon

John Wayne Warren, 80, Greensboro

John Ervin Kelly, 77, Thomasville

Willie Edward Thompson, 78, Eden

Coleen Herbin Walker, 67, Greensboro

Danny Manford Pegram, 58, Greensboro

Modesto Jose Navarro-Espinoza, 92, Archdale

Sher Akson Awan, 63, High Point

Clara Opal Frazier Morgan, 99, High Point

Larry Douglas Ford, 81, Denton

Nora Jane Youngblood Massey, 91, Burlington

Helen Christina Sharp May, 90, Burlington

William Howard Baughn, 81, Stoneville

Jimmy R. Warren, 78, Greensboro

Ibrahim Khan, 84, High Point

Timothy Wayne Mullis, 64, Archdale

Saffiatu Alghali, 67, Greensboro

Peggy Joyce Waters Boyd, 81, Washington

Donnie Roye Witcher, 77, Martinsville, Va.

Roy Braxton Culler Jr., 95, High Point

Linda Lee Heckerman Szczudlo, 76, Greensboro

Darren Lovell Manzie, 39, Greensboro

Ray Lang Jefferson, 94, Greensboro

Ronald Earl Frazier, 64, Asheboro

LeDale E. Ellison-Harris, 30, Greensboro

Darnell Linda Edwards Roberts, 71, Stokesdale

James Mason Burroughs, 79, Stoneville

Betty Lou Neal Spencer, 79, High Point

Nadine Yvonne Bibee, 66, Gibsonville

Maryadilou Stanbrough Haynes, 97, Jamestown

Catherine Pratt Leach, 73, Greensboro

Marino Parada Sanchez, 65, Greensboro

Dorothy Faye Pegram Culler, 95, High Point

Jacqueline June Spresney, 84, Archdale

LaKiya Louise Rouse, 26, Greensboro

Georgia Spruill Wright, 73, Greensboro

Maggie Ruth Wade, 92, Graham

Robert Thomas Jeffries, 89, Denton

Vincent Viering Plucker, 90, Cary

Victor Manuel Irizarry, 69, Burlington

Carl Odell Robertson, 80, Stoneville

Linda Fay Birchfield Jones, 69, Robbinsville

Reginald Denard Hall, 62, Winston-Salem

Thomas Walton Davis, 71, Sophia

Donald Reid Ellis, 79, Burlington

Viola Willa Osborne Cook-King, 83, Jamestown

Clyde C. Adkins Jr., 93, Climax

Mary Joan E. Bertsche Bellia, 83, Greensboro

Delois Alfreda Gilreath Siddle, 77, Ramseur

Martha Alice Davis, 66, Asheboro

Daisy Mae Norman, 52, Lexington

Billie Faye Corsbie Smith, 87, High Point

Anita Diane Perry Bennett, 63, Greensboro

Gary Lee Jameson, 74, Asheboro

Ella Wallace Langston, 77, Fremont

Charles Gilbert Stogner, 87, Graham

Thomas Lenard Jones, 78, Mebane

Doris Elizabeth Silveira Rodgers, 84, Kernersville

Amanda A. Gaston, 70, Greensboro

Cary King Watkins, 101, Burlington

David Lee Whitley, 73, Graham

Joyce Edna Ellis Talley, 76, Goldsboro

Mildred Evelyn Warfe, 88, Pleasant Garden

Vernon Searles Jr., 76, Graham

Mable Yellock Holt, 96, Burlington

Raymond Overman, 88, High Point

Paula Ann Carter Rook, 60, Kernersville

Raymond McDaniel Moore, 84, Martinsville, Va.

Ronnie Dale Tate, 50, Sophia

Bradley James Sanzenbacher, 48, Asheboro

Janice Anne Wilson Dalton, 73, High Point

Billy Charles Warren, 84, High Point

Frank Raymond Fageol, 82, Greensboro

Emanuel Catania, 85, Greensboro

Mary Rhoda Cummings Shelton, 89, Reidsville

Coleman Lee Wingate, 57, McLeansville

Charles Eugene Hadley, 80, Greensboro

James Melvin Alley, 85, Greensboro

Robert Ernest Moore, 90, Gibsonville

Earnest Lee Lovelace, 72, Reidsville

Henry Charles Holland, 83, Greensboro

Ronald Harris, 60, Greensboro

Myrtis Marie Creamer Nall, 61, Burlington

James Patrick Burke, 65, Burlington

Charlie Thomas Watson, 83, Greensboro

Linda Evans Terveen, 80, Mebane

Floyd Frank, 75, Asheboro

Donald Lee Rudisill, 72, Vale

Robert Troy Webster Jr., 85, Elon

Barbara Lynne Jurist Alexander, 80, Graham

Willie Arthur Williams, 81, High Point

Pearline Gripper Monk, 89, High Point

Linda Renee Moore Artis, 57, Greensboro

Verna Elaine McClay Ballenger, 75, Greensboro

Sharon Jean Bullard Vittitoe, 66, Winston-Salem

Roland Benjamin Lawrimore Jr., 81, Trinity

Margaret Alice Shepherd Ratliff-Yates, 84, Oak Ridge

Joseph Dean Allred, 60, Archdale

Linda Gail Edwards Das, 74, Greensboro

Larry Wayne Roberson, 80, Eden

Pearl Jeanette Moran, 84, Burlington

Thomas Calvin Boone Jr., 99, Graham

Celia Sherrill Eller, 88, Greensboro

Ronald Turner Corum, 76, Eden

Richard Earl Phillips, 79, Graham

Janice Ann Walsh Fogarty, 80, High Point

Frederick Lee Hadley, 74, Greensboro

Aida Inoa Reyes, 90, Greensboro

Alice Kate Tyson Carpenter, 96, Greensboro

Elflada Bunting Putnam, 93, Greensboro

Britany D'Ann Lagasse, 33, Greensboro

Marcus Charles, 86, Asheboro

John Edward Lauer, 66, Greensboro

Charlie Allen Morphies, 90, Mayodan

Sherry Ann Allen Craig, 76, High Point

Rachel Pinnix Harris, 80, Reidsville

George Alexander Lee 65 Danville

Dennis Gray Baker, 67, Kernersville

Archie McArthur, 66, Greensboro

Louise McCarter Brooke, 88, Madison

Terry Lee Berry, 70, Hickory

Brady Young Faggart, 90, Greensboro

Ethel Coleen Hayes Stafford, 86, Kernersville

Mary Elizabeth Muse Mickey, 83, Thomasville

Robert Lee Hamilton Sr., 88, Grantsboro

Stacy Dione Payne, 49, Greensboro

Jose Pedro Solis Tinajero, 59, Greensboro

Carolyn Locklear Hunt, 67, Liberty

Mary Faye Coleman Barber-Cook, 80, Burlington

Edward Allen Hughes Jr., 83, Greensboro

Harry Lee Wildon Price, 89, Dudley

Grover Glenn Ladd Jr., 81, Trinity

Richard E. Fuller, 86, High Point

John Gilbert Ingram Jr., 63, Greensboro

Calvin Louis Carter, 82, Madison

Mary Evelyn Scales Settle, 66, Stoneville

Sanford Kyle Woosley, 95, Greensboro

Rachel Dalton Mouzone, 86, Greensboro

Benjamin Franklin Pettigrew Sr., 80, Winston-Salem

LaVerne Hensley Tooley, 73, Greensboro

Fletcher Carmack, 88, Greensboro

Jordan Elias Dakdouk, 20, Greensboro

Donald Gilbert Harris, 77, Greensboro

Patricia Lee Duncan Dickenson, 74, Greensboro

Rex Milton Ingham, 75, Reidsville

Doris Patsy Ward Odell, 86, Greensboro

Wilbur Lee Waynick, 79, Reidsville

Epifania Rangel Santos, 84, Greensboro

Zella Ray Miller Obrien, 79, Greensboro

Joan Mason Plyler Wood, 85, Greensboro

Ray J. Austin, 68, Greensboro

Boyd C. Fogleman, 91, Whitsett

Jerry Max Tysinger, 80, Lexington

Lela Victoria Jackson Allred, 78, Archdale

David Willie Adams, 74, High Point

Richard Craig Whittington, 59, Randleman

Sufronia Summers Sibley, 99, Gibsonville

Brenda Lou Martin Sanchez, 68, Hillsville, Va.

Dorothy Mae Wilson, 70, Greensboro

Lugman Daodu, 58, Greensboro

Patricia Joyce King Wilkins, 78, Burlington

Charles Martin Isley, 83, Liberty

Mr. Clair Owen Wilkins, 80, Burlington

Rhonda Jane Smith Carroll, 75, Trinity

Jimmy Clinton Fowler, 50, Colfax

Elizabeth Blanton Gaffney, 44, Greensboro

Larry Kent Hursey Sr., 76, Whitsett

Maria Benigna Martinez-Antongiori, 56, High Point

James Baxter Hall, 54, Rural Hall

Estella Woods Young, 95, Thomasville

Lyvita Floyd Parson, 71, Trinity

Salamati Masih Mall, 75, High Point

Tara Danielle Pendergrass, 29, Sophia

Ruth Jeanette Durham Tuttle, 89, Greensboro

Robert Richard Glasson, 91, Greensboro

William Clifton Lewis Jr., 88, Wilmington

Wilma Kirkman Byrd, 94, Greensboro

Jerry Maxwell Kilimanjaro, 62, Greensboro

Paul Joseph Knight, 87, Greensboro

Brenda Laprade McDaniel, 74, Climax

James F. Adams, 85, Greensboro

Marlene Savelia Phelps Rudder, 83, Burlington

Franklin L. Barrett, 69, Gastonia

Carrie Hazel Ray Barker, 64, Madison

Kay Frances Bailey Pegram, 74, Greensboro

George William Purcell Jr., 93, Greensboro

Paul Anthony Daniels, 56, Greensboro

Annie Muskelly Artesona, 74, Jackson

Phyllis M. Jeffords Tilton, 67, Wilmington

Thomas Alexander Williams Jr., 93, Greensboro

Joseph Harold Degraff, 94, Reidsville

Melvin Eugene Whitley, 86, High Point

William Forrest Slack, 93, High Point

Jacquelyn Christine Butler, 66, High Point

Annie Bell Holder Smith, 83, High Point

Pedro Phetsalod, 59, High Point

Roger Lane Williams, 68, High Point

Haywood Harris Jr., 64, Reidsville

Vickie Lynn Spencer, 69, Trinity

Patricia Ann Wrenn Yates, 77, Randleman

June Arlene Allgood McDowell-Davis, 78, Trinity

Francis Joseph LoNano, 84, Greensboro

John Albert Burgess Sr., 84, Elon

John Broaddus Stanley, 88, Gibsonville

Hugo Armando Peralta, 89, Charlotte

Brenda Joyce Kindley Parsley, 76, Jamestown

Michael Brandt Bailey, 80, Greensboro

Jerry Wayne Jones, 63, High Point

Ernestine Miller Foster, 85, High Point

Edgar Harding Grissom Jr., 78, High Point

Abner McCraw, 100, Greensboro

Pat D. Smith, 72, High Point

Samuel Melton Cox, 74, Trinity

Billy Ray Wishon Sr., 75, Thomasville

Donald Christopher Neese, 64, Burlington

Mae Ruth Wooley Brown, 97, Greensboro

Jo Anne Lee Murray, 77, Gibsonville

Donnie Elizabeth Neese Hunt Roberts, 103, McLeansville

Deborah Roberson Hancock, 68, Randleman

Ronald Wayne Hefner, 74, Greensboro

Paul Frederic Neal, 78, Stokesdale

Elizabeth Jane Souweine Henderson, 64, Asheboro

Carolyn Edgerton Redding, 80, Asheboro

Patrick Lee Harper Sr., 77, Lexington

Kenneth Ray Farmer, 80, Stokesdale

Patricia A. Parrish Smith, 91, Greensboro

Israel Reyes-Torres, 57, Burlington

Barbara Allen Botelho, 91, Greensboro

Mary Emma Smith Lamberth, 88, Reidsville

Judith Ann Reichle Selvidge, 82, Burlington

Myrna Jean Davis Kinsey, 86, Greensboro

Mildred Davis Bostick, 93, South Boston, Va.

Carol Ann Edwards Harris, 75, McLeansville

Myrtle Maxine Lemons Spivey, 92, Stokesdale

Bernice Nichols Frazier, 91, Gibsonville

Arturo Cabrera, 61, Greensboro

Samuel A. Afari, 78, Greensboro

Arra Robert Lewis, 93, Greensboro

Utah Brown Jr., 64, Burlington

Patricia Ann Bowman Clodfelter, 66, Randleman

Carol Marie Sturgill Cornette, 81, High Point

Nettie Crayteen Allred Brown, 90, Franklinville

Margaret Ann Stout Dunn, 92, High Point

Kenneth Worth Bryson, 74, Archdale

Leo Brown, 76, High Point

Daniel Glenn Scott, 77, Thomasville

Walter Michael Lacyk, 92, High Point

Dorothy Louise Moore Jefferson, 90, Raleigh

Mary Kay Moss Meier, 93, Jamestown

Annie Lou Carol Stokes Dorton, 78, High Point

Larry Gyles Patterson, 85, Ramseur

Joyce Carl Harris, 83, Greensboro

Margaret Martin Golden, 74, Snow Camp

Herbert R. Kearns, 92, Greensboro

Brenda J. Brisbon Witherspoon, 68, Greensboro

Robert Andrew Jonas, 72, Greensboro

Annie Lois Suits Bell 94 Greensboro

Joseph Dunlap Sr., 77, High Point

Thomas Ernest Brown, 78, High Point

Shirley Marie Tillery Thomasson Sawyer, 73, High Point

Pamela Anne Murphy MacKenzie, 75, Jamestown

Richard Etheridge Tyson, 74, Greensboro

Pablo Luis Tolentino, 71, Greensboro

Margaret Elaine Yow Moser, 89, McLeansville

Judy Ann Harwood, 58, Randleman

Alan Ravon Harder, 67, McLeansville

Barbara B. Beaver Olsson, 82, Greensboro

Venaway Gore Blake, 88, Greensboro

James Wilbur Hodges, 75, Greensboro

Albert Francis Pierce Jr., 91, Greensboro

William Edwin Cleaver, 69, Greensboro

Kenneth Bradford Evans, 77, Randleman

Claudette Yvonne Steele Hall, 72, Greensboro

Leroy Moore, 77, High Point

Norman Odie Daye Jr., 52, Gibsonville

Celia Ann Williams, 88, Lawsonville

Patricia Jane Finch Owen, 82, Burlington

Harry Lee Carter Sr., 64, Elon

William Carrel Hays, 69, Pelham

Joseph Hillard Cannon Jr., 87, Asheboro

Willie Joe Wilson, 81, Greensboro

Diane Lynn Stelpstra, 47, High Point

Robert Warren Welch, 84, Sophia

Dianne Ellison Flowers, 70, High Point

Ruth Mae Wells Robinson, 55, Winston-Salem

Richard Spotts, 98, Eden

Katherine Suzanne Highfill, 74, Greensboro

Demone Londale Neville, 45, Greensboro

Paul Edward Walter, 99, Greensboro

Joseph Wade Powell, 58, Eden

Thomas Russell Edens, 99, Greensboro

Jerry Wayne Wray, 74, Stokesdale

George Randolph Uzzell Jr., 76, Greensboro

Ernest William Martin Jr., 76, Colfax

Roy Alfonzo Johnson Sr., 85, Greensboro

Beatrice Ann Wilson Ashby, 86, High Point

Sherri Denise Maxwell, 37, Winston-Salem

Marguerite Deane Charlet Gissel, 95, Colfax

Jessie Faye Dodamead Chambers, 92, High Point

Luis Omar Castano, 67, Jamestown

Wanda Gail Livengood Nelson, 71, Archdale

Dorothy Nabers Allen, 99, Colfax

Jean Davis Mills, 78, Trinity

David Patterson Hines, 93, Archdale

Willie Bell Huff Lilly, 93, High Point

Catina Marie Baker, 48, Thomasville

George Robert Hunt, 77, Thomasville

Aunita Ingram Edwards, 89, High Point

Clifton White, 86, Jamestown

Janis Lee Spencer Howard, 92, Jamestown

Peter Nathaniel Cobb, 86, Reidsville

James Lee Corl, 81, Colfax

Paul Akers Collins, 99, Colfax

Linda Kay Jackson, 73, Greensboro

John Barber Perkins, 95, Greensboro

Bonita Pinnix Nichols, 59, Greensboro

Fresa Mercedes Arroyo Ferreira, 84, Greensboro

Evelyn Marie Lichvar, 89, Greensboro

Carol Vance MacKubbin Corum,,97, Kernersville

Annie Vaughan, 77, Greensboro

Carl Everett Barker, 92, High Point

Dorothy Mae Smoot, 89, Greensboro

Alice Mary Kane, 84, Greensboro

Ozetta Marshall Carr, 82, Greensboro

James Barry Pierce, 87, Greensboro

Emery L. Durham, 66, McLeansville

Ann Ray Parks, 78, Greensboro

Judy Gallo Caminiti, 75, Burlington

Hubert Anthony Lilly, 57, Albemarle

George Glenn Connor II, 73, Randleman

Enrique Efrain Villatoro, 47, Burlington

Edith Ann Martin McCarver, 75, Albemarle

Edwin Lee Chesnutt Jr., 80, Greensboro

Harrison Zimri Hinshaw, 91, Asheboro

Mary Frances Swaim Dixon, 84, Randleman

Audrey May Payne Harvey, 90, Greensboro

Larry Craig Frazier, 66, Trinity

Robert Earl Warren Jr., 57, High Point

James Coe Chernault, 81, High Point

Easter Ioza Lewis Miller, 89, Jamestown

Thome Tagalak Southiphone, 63, High Point

Reuben Edward DeHart Jr., 65, Greensboro

Cecelia D. Donnell Jones, 81, Pleasant Garden

Theresa Cacopardo Jones, 82, Greensboro

William Patrick Jenkins, 73, Thomasville

Raymond Dewitt McCrea, 54, Greensboro

Michael Minor Sr., 64, Greensboro

Ronald Steven Pillar, 72, Reidsville

Maude Wilson Denny, 82, Reidsville

Doris Glenda Williams Watkins, 75, Reidsville

James Lawrence Newbold Sr., 76, Burlington

Else Maria Einacker Honan, 82, Wilmington

Gladys Scales Herbin, 76, Reidsville

Claude Everett Biggs, 86, Summerfield

Charles B. Jackson, 77, Greensboro

Johnny Lee Williams, 83, Greensboro

Nancy Barksdale Edmunds Hannah, 95, Greensboro

Ilene Craft Boger, 85, Charlotte

Evelyn Virginia Dalton, 87, Madison

Pushpaben I. Patel, 84, Graham

Eva Mayon Gates Haste, 88, Burlington

Gladys Venora Rogers Owens, 109, Burlington

William Thomas Turner, 76, Danville, Va.

Alberto Vasquez Ortiz, 65, Asheboro

Randall Grey Brown, 82, High Point

Darnell Leonard Bryant, 68, High Point

Albert Charles Hill Sr., 67, High Point

James Donald Farmer Sr., 85, High Point

Ronald Dennis Carden, 53, Archdale

Steve Edward Mashburn, 68, High Point

Edith Nellie Rawlings Grey, 82, High Point

James Parrell White, 75, High Point

Bryan David Thornton, 56, Snow Camp

Barry Theldon Rogers, 52, Asheboro

Norma Jean Rogers Hicks, 63, Greensboro

Robert Clayton Craven II, 70, Oak Ridge

Laree Colvin Jones, 84, Browns Summit

Barbara Stott Metz, 86, Greensboro

Tony R. Belk, 79, Greensboro

Glenn L. Brown, 73, Asheboro

Gloria Lorraine Bass Hoy, 70, Greensboro

Ruth Marie Formella Christian, 93, Greensboro

Carl William Osborne Jr., 78, High Point

Pleas Jackson Jr., 63, Reidsville

Jaycee Jones, 73, High Point

Kenneth Isadore Wilson, 78, High Point

William Hunt, 73, High Point

Ronnie Douglas Sutton, 76, Asheboro

Harold Bynum Robertson, 85, Archdale

Frances Helen Covello Scala, 93, High Point

Harold Lee Rouse, 73, Goldsboro

Seavy Weldon Collier, 87, Greensboro

Ann Catherine Caviness Causey, 79, Greensboro

Bessie Norlene Donnell Alexander, 62, Greensboro

Jeff Knight Jr., 78, Greensboro

Annie Mae Key McCain, 90, Greensboro

Howard Westmoreland Jr., 88, Greensboro

J. Jesus Perez Gonzalez, 62, Browns Summit

Gaynelle Rumbley Knight, 82, Summerfield

Walter Archie Lippard Jr., 88, Jamestown

Ba Biai Ma, 91, Greensboro

Vida Slade Cobb, 84, Reidsville

James Edward Parnell, 84, High Point

Robert Carl Benton, 75, Denton

Virginia Lee Sexton Elbertson, 74, Thomasville

Angela Doris Drakulakos, 66, High Point

Gary Paul Burgess, 68, Archdale

Levaughn Osborne Ashley, 90, High Point

Patricia Elizabeth Macon Simpson, 80, High Point

Regina Lapell Davis McNeill, 50, Greensboro

Lynda Ann Robbins Lee, 77, High Point

Richard Allen Brown, 70, Charlotte

Barbara Sue Owens Simmons, 83, High Point

Charles Rease Braley Jr., 94, Greensboro

Mario Leyva, 94, Asheboro

Faye Joyce Freeman Patille, 91, Greensboro

Gloria Mae Harley Beach, 91, John's Island, S.C.

Kimberly Dawn Edwards Tucker, 48, Greensboro

Eunice Elizabeth Benton Daughtry, 90, Greensboro

Claudia Leanna Kennedy, 64, Greensboro

Michael Anthony Sinclair, 64, Greensboro

Rachel Adelaide Smith Terrell, 94, Greensboro

Minnie Lee Tyson Winborn, 95, Greensboro

William Timothy Patterson, 63, Jamestown

Myung Bo Shim, 83, High Point

Gail Allen Givens, 74, Jamestown

James Elbert Johnson, 82, High Point

Somsy Thongdee, 68, High Point

Jackson Bruce Morton, 90, Greensboro

Ann Hardee Capel Barnes, 103, Greensboro

Sharon Kay Robbins, 68, Burlington

Marilyn Ruth Misch Aitken, 88, Colfax

Thomas William Perkins, 75, Reidsville

Vivian Emma Haugen Burress, 84, Asheboro

Peter Lee Song, 68, High Point

James Vinson, 72, Mebane

Kenneth Joseph Caleca, 72, Greensboro

Elizabeth Gray Norfleet Stallings, 101, Greensboro

Endre Frederick Bogar, 81, Greensboro

Buddy Ross Alley, 83, Summerfield

Edith Mae Shepherd Crowder, 96, Greensboro

Alvino C. Gonzalez, 67, Stoneville

Lena Mae Isley Alston, 79, Asheboro

Joanne Elizabeth Andrews Phaup, 70, Reidsville

Carol Ruth Varney Reid, 82, Greensboro

James Edward Campbell Jr., 86, Reidsville

Helen Carolyn Dalton Davenport, 87, Gibsonville

Ana Julia Ramirez-Berrios, 66, Graham

Carol Greeson Sawyer, 86, Whitsett

Nancy Lee Mabe, 89, Stoneville

Robert Marcus Bunn Jr., 79, Rocky Mount

Charles Jules Bodenheimer III, 81, High Point

David Lyndon White, 75, Archdale

Archie Quick Jr., 80, High Point

Betty Wilson Phillips, 80, High Point

Polly Anne Tysinger Cox, 82, High Point

William Thomas Willis, 73, Mebane

Jim Willie Jones, 91, Walnut Cove

Lawrence Milton McCranie, 84, Greensboro

John Bruce Chamberlin, 92, Greensboro

Lillian May Boehm Conner, 96, Greensboro

Ernest Eugene Cartner, 99, McLeansville

James Howard Long, 80, Greensboro

John Thomas Dalton, 64, Stoneville

Mary Ione Parris Walker, 90, High Point

Myrtle Lunsford Kirkman, 85, Greensboro

Patsy Joann Gray Roland, 80, Greensboro

Lester Eugene Davis, 67, Sophia

Lisa Clayton Panel Jackson, 69, Staley

Ruth Maxine Henry Chamberlin, 95, Greensboro

Donald Charles Weiler, 92, Greensboro

Frederick Elzie Lambe II, 90, Greensboro

Ruth Elizabeth Valentine Alexander, 87, Clemmons

Phyllis Ann Kiniel Terry, 85, High Point

Marilyn Anna Turner Lang, 86, Oak Ridge

Lakisha Lannette Lane, 39, Greensboro

John Robert Benbow, 98, Greensboro

Thomas Michael Accetta, 67, Greensboro

Wilson Edward Garner, 87, Asheboro

Ruby Neal Lamb Davis, 85, Greensboro

Judith Alberta Clark Lincks, 87, Greensboro

JoAnne Lamb Simpson, 75, Asheboro

Howard Luke Hammett, 73, Trinity

Jean Lorraine Royals Bentley, 75, Archdale

Robert Earl Smith, 85, High Point

Virginia Wilkes Liles, 91, High Point

Timothy L. Woodard, 60, Greensboro

Joyce E. Vernon, 68, Randleman

Leticia Linas McNeal, 67, Pleasant Garden

Flynn Edward Hudson III, 91, Greensboro

Grace Lucy Newell Belk, 87, Monroe

James Vernon Trogdon, 78, Asheboro

Robert Allen Harris, 79, Hamptonville

Betty L. Durham, 74, Stokesdale

Melissa Ann Tetreault Martin, 59, Stoneville

William A. Johnson Jr., 73, Yanceyville

Thomas Eugene Marsh, 80, Julian

Raymond T. Perry, 67, Greensboro

Jerry Wayne Kellam, 66, Eden

Gabriele Kastner Smith, 67, Greensboro

Kenneth Wayne Loflin, 74, Denton

Essie Darnell Moore Peoples, 87, Stokesdale

William Sylvester Mills Sr., 87, High Point

Virginia Dorothy Tilley Adkins, 86, High Point

Randolph Sellers, 76, High Point

John Albert Christian, 91, High Point

Opal Irene Morgan Mikles, 90, Greensboro

Yvonne Donnell Carmack, 78, Greensboro

Lora Maxine Hendricks Kellam, 85, Greensboro

Thomas Stanford Jones, 78, Randleman

Preston Arthur Grammer Jr., 76, Kernersville

William Eugene Bentley, 87, Greensboro

Clifford Francis La Mere Jr., 91, Greensboro

Hallie Mae Baker Thomas, 94, Summerfield

Michael Edward Doyle, 82, Stokesdale

Jimmy Dodson Todd, 91, Greensboro

Minnie Pearl Robinson Johnson, 74, High Point

Shawn L. Rudison, 42, High Point

Robert Ernest Moore, 88, Greensboro

Elizabeth Ann Gravely Greene, 63, Axton, Va.

George William Dick Sr., 76, Mayodan

Dorothy Lee Parson McDonald, 72, Randleman

William Eugene Gunter, 72, Archdale

J.W. Curtis, 88, High Point

Troy Junior Felts, 85, Asheboro

Manuel Joseph Correira, 75, Graham

Garland Ben Latham, 78, Asheboro

Christine Cheryl Cook Batten, 71, Summerfield

William Herman Dishner Jr., 77, Graham

John Irvin Graves, 90, Gibsonville

Naomi Cobb Blackmon-Liggins, 96, Greensboro

Audrey Olivia White Inskip, 98, Burlington

Mary Ann Chappell Lynch, 64, Graham

Billie Anne Adams McAlister, 88, Reidsville

Dwight Donnell Ross, 64, Greensboro

Laten Eugene Nickerson, 67, Greensboro

Garland Matthew Williams, 80, Graham

Willard Vivian Busick Peoples, 99, Browns Summit

William Dalton Price Jr., 80, Martinsville, Va.

Bettie Louise Laws Hicks, 86, Reidsville

Mary Ellen Tuggle Bowden, 88, Archdale

Larry Joe Thomas, 77, High Point

Kathleen Marie Whisenant Dalrymple, 101, Jamestown

Betty LaRue Thomas Rivera, 79, Summerfield

David Oscar Stanfield, 97, Greensboro

Horuin Mlo, 78, Greensboro

Ronnie Dean Hall, 70, Greensboro

Garland David Solomon, 81, Greensboro

Juanita Mae Vance Higgins, 98, Stokesdale

Jerry Lee Barnes, 79, Asheboro

Mary Ann Day Shotwell, 78, Burlington

McKenzie Lea Thompson Hatch, 43, McLeansville

Mary Agnes Hale Taylor, 94, Stokesdale

Terry Lynn Smith, 66, Graham

Evelyn Frances Long Thompson, 95, High Point

Deloris Ann Butcher Harden, 73, Burlington

Lonnie Gregory Casey, 68, Greensboro

Gail Barnes Oglesby, 69, Greensboro

Frances Louise Johnson Frazier, 75, Greensboro

Larry Pate Willoughby, 86, Greensboro

Jalene Moseley Smith, 97, Mayodan

Montressa Carter Julius, 52, Baltimore, Md.

Bill Ray Gregory, 83, Randleman

Barbara Ann Dimmette Cockerham, 86, High Point

Patricia Ann Bollington Hodgkins, 93, Greensboro

Christopher Bonaparte, 60, Greensboro

Elizabeth Kasey Gregory Baliles, 91, Greensboro

Raymond Jennings Hahn, 94, Greensboro

Ezra Skelton, 90, Greensboro

Doris M. Kimrey, 82, Climax

Joyce E. Stewart, 63, Reidsville

Therwell Howard Wrenn, 90, Elon

Doris Elizabeth Porter Bright, 84, Chocowinity

James Garland Testerman, 91, Greensboro

Frances Ratliff Hodgin, 82, Greensboro

Carol Setzer Bauer, 81, Greensboro

Beverly Ann Crotts, 80, High Point

Mildred Ann Smith McGukin, 97, High Point

Marlin Wilkes, 45, Thomasville

Judy Schild, 74, Kernersville

Juan Manuel Gonzalez, 33, Reidsville

Muhammad Sultan, 80, Archdale

Dorothy Louise Morrow Alley, 96, Greensboro

Alexander Watson, 91, Greensboro

Edward Lee Turner Sr., 77, Greensboro

Andrew Robert Phillips, 82, Greensboro

Walter Doub Underwood Jr., 85, Greensboro

Rufus Smith, 73, Laurinburg

Melvin Frank Lambert Sr., 85, Greensboro

James Thornton, 84, Greensboro

Eleanor Ann Rosen Liebowitz, 87, Greensboro

Deo Maya Gurung, 93, Greensboro

Susan Jane Schneider Drexler, 89, Greensboro

Ralph Sherman Wilson, 88, Julian

Aziz Khalil Hanna, 83, Greensboro

Ronald Alexander Ruberti, 75, Summerfield

Charles Herman Price, 65, Randleman

John Pershing Washburn, 90, Pine Hall

Lucille Shaw Richardson, 95, Asheboro

Perranoski Donovan Young, 54, High Point

Althea Joe Hayes, 86, Winston-Salem

Ju Cil, 80, Greensboro

Walter Wayne Smithey, 81, Greensboro

Frederick Marshall Jones, 72, Greensboro

James Roger Proctor, 77, High Point

Alice Walker Calvin, 95, Greensboro

Betty Jo Shore Marlon, 84, Greensboro

Luther Wayne Jones, 76, Greensboro

Ralph Townsend Stevens Jr., 93, Colfax

Nancy Elaine Greene Couick, 59, Asheboro

Joseph Gilmer Beason, 95, Asheboro

Jane Lentz Livengood, 56, Thomasville

Boyce Watson Carroll, 81, Greensboro

Gordon Douglas Neal, 83, Reidsville

Patsy Lois Arrington McLamb, 77, Browns Summit

Prentiss Steven Freeman, 70, Greensboro

Wanda Eloise Kinton Edwards, 72, Ramseur

Jessie Johnell Cox, 71, Greensboro

Nellie Kay Walter Bailey, 75, Greensboro

Henry Donnell Brooks, 69, Staley

Barry Preston Fansler, 75, Thomasville

Alice Ann Burcham Beeson, 85, High Point

Sherman Richard II, 77, Lexington

Corlis Amelia Tyson, 57, Lexington

Annie Margerite Swaim Spach, 92, Greensboro

Felicia Lopez Ayala, 94, High Point

Sherry Virginia Murray Harrison, 72, Burlington

David Lee Akey, 79, High Point

Flor Maria Valasquez Arcila, 77, Clemmons

David Larry Clodfelter, 78, Asheboro

Doris McBroom Wilkins, 93, Burlington

Toni Flanagan Burchell, 83, Eden

Tyra Jeneen Waden Kinsler, 55, High Point

Norman Dale Overton, 77, Dobson

Edith Mary Black White, 100, High Point

Diane Elizabeth Kingsbury Eanes, 77, Kernersville

Joseph Venor Halliday, 82, Elon

Hubert Michael Marshall, 77, Stokesdale

Clell Bragg, 73, Graham

Wayne Thomas Casella, 79, Badin

Nancy Lucille Brooks Grainger, 72, Raleigh

Elois Mae Humble Wood, 77, Greensboro

Jacques Vo, 77, Greensboro

Foster Wallace, 82, Randleman

David Z. Staley, 48, Sophia

James C. Alston, 80, Greensboro

Edward Lee West, 75, Rocky Mount

Sandra Lee Hill Hurlocker, 77, High Point

Steven Wyatt Martin, 69, Liberty

Sample Sidney Anderson, 99, Stokesdale

Theresa Ottaviano, 95, Browns Summit

Carlos Franco-Carrillo, 84, High Point

Mary Lee Sherron Goff, 93, High Point

Luther Alexander Watlington Jr., 78, Greensboro

Terry Raymond Thore, 59, unknown

Joann S. Shoffner Jackson, 85, Greensboro

John Robert Majors, 79, Graham

Mary Elizabeth Carter Simmons, 67, Greensboro

Jessica Dawn Nance Pittman, 31, Mebane

Michael D. Stanley, 66, Trinity

George David Price, 63, High Point

Alberto Soto-Ortiz, 85, Asheboro

Kelly Gilbreath, 85, Greensboro

David Currie, 86, Greensboro

Curtis Leroy Preston, 70, High Point

Willie A. Miller, 66, Greensboro

Jane Green Volckmann, 85, Greensboro

Hugh Stanton Hicks, 92, Greensboro

Juan Carlos Rojas, 75, Greensboro

Margaret Scott Young, 83, Greensboro

Carolyn Jessup Allred, 84, Greensboro

Wayne Gilmer, 62, Greensboro

Thelma Walton Miles, 81, Whitsett

Loris Rae Hedgecock Morris, 92, High Point

Thomas Richard Kirkman, 91, Greensboro

Claude Melvin Swift, 88, McLeansville

Rachel Ann Lamb Allred, 77, Franklinville

Jean Hefner Morris, 74, Hudson

Walter Mitchell Jr., 78, High Point

Wallace Nicky Barbour, 72, Bassett, Va.

Patricia Lynn Kiser Porter, 56, Franklinville

Cynthia Ann Ward Phillips, 61, Trinity

Diane Claire Goguen Hughes, 55, Thomasville

Amelia L'Angela Parker, 72, Greensboro

Frederick William Holt, 61, Greensboro

Henry S. Gladden, 82, Greensboro

Seymour M. Levin, 95, Greensboro

Bessie Thomas Ray Howard, 77, High Point

Ronnie Nathan Taylor, 66, Denton

Raymond Paul Williams Jr., 76, Greensboro

Edwar Shoukri Shamshoum, 68, Greensboro

Winfield Scott Lineberry, 93, Randleman

William Lincoln Ward, 68, Greensboro

Donnell Lewis Terrell, 88, Greensboro

Herbert Lester Lucas, 81, Mceansville

Grover Cook, 71, Pelham

James William Pruitt, 79, Pelham

Judy Ann Bryant Loflin, 68, Archdale

Bobby Lee Gammons, 84, High Point

Brett Weldon Johnson, 62, Greensboro

Ruby Mae Warren Carmichael, 92, High Point

Coletta Cizanye Ngendabanka, 58, High Point

Geraldine Hopkins Lindsay, 84, Whitsett

Donald Lilly, 63, Greensboro

Lorraine Hendricks Faircloth, 85, Pleasant Garden

Alexander Douglas, 70, High Point

Richard Franklin Cromer, 68, High Point

Nora Lee Moon Barbee, 92, Greensboro

Larry James Francis, 67, Ennice

Robin Faye Long, 62, Burlington

Marcelo Eduardo Yursich, 55, Greensboro

Beverly Ann Payne Kivett, 75, Pleasant Garden

Margaret Louise Hathcock Knight, 95, High Point

Elvia Dorila Contreras Alvarez, 68, Washington, D.C.

Janell Marie Simpson Evans, 46, Raleigh

Raymond Lewis Montgomery Jr., 61, Burlington

Travis Stone, 82, Ferguson

Hazel Elizabeth Boggs Messinger, 96, High Point

Ronald Lee Long, 77, High Point

Denise Michelle Smith, 62, Greensboro

Voncennia Lawrence Richardson, 69, Graham, S.C.

Walter Delance Cooper, 51, Greensboro

Hattie Mae Smith, 72, Thomasville

Francisco Ayale, 48, Greensboro

Robert Junior Plummer, 81, Jamestown

Claudia Belle Rice Myott, 78, Oak Ridge

Robert Glover, 98, Greensboro

Clarence Edward Sword Jr., 77, Randleman

Gary Lee Harrington, 58, Greensboro

Cliff Arlow Batton Sr., 92, Greensboro

Ernest Wayne Pugh, 72, Sophia

Edgarlene Ottley Bembury, 80, Greensboro

Mary Magdalene Johnson Farlow, 92, Sophia

Florine Reynolds Welborn, 94, Browns Summit

Wayne Lavon Payne, 85, High Point

Billy Giles Pickeral, 89, Rocky Mount

John Marvin Hawks III, 64, Browns Summit

Carl Wayne Bray, 84, Reidsville

Thomas McKinley Hodgin, 72, Climax

Marcy Gilbert Wise, 67, Greensboro

Justine Tate, 52, Greensboro

Melanie June Kendall Baker, 55, Liberty

Dairell Wayne Reynolds, 79, Randleman

Anousone Vongxay, 52, Greensboro

Deborah Anne Lambeth, 62, Burlington

John Wesley Plybon, 85, Summerfield

Doris Jean Fitch, 68, Greensboro

Jonathan Smith, 19, Greensboro

Anton Edward Schafer, 61, Clover, SC

Gary Ronnie Mashburn, 70, Trinity

Rita June Bailey, 71, Greensboro

Robella Ellen Luck Little, 63, High Point

Betty Gene Brower Smith, 77, Greensboro

Dale Lee Fox, 63, Greensboro

Alice Lorraine Artis, 66, Greensboro

Dawn Monique Perry Gist, 56, Greensboro

Sherline Teresa Simpson, 44, Greensboro

Charles Edward Yates, 53, Oak Ridge

Michael Lynn Tuck, 55, Greensboro

Robert Troy Barnes, 57, Greensboro

Clure Eddie Foster Jr., 82, Greensboro

William Boyce Sykes Sr., 86, Greensboro

Sherry Annette Brittain Gregory, 70, Lowell

Anthony McArthur Jimmison, 62, Lexington

Brenda Louise Smith, 72, High Point

John David Phillips, 58, Julian

Frank Martin Gionfrido, 62, Colfax

Thelma Scearce Kuykendall, 97, Reidsville

Terry Franklin Cooke, 66, Trinity

George William Welch II, 59, High Point

Charles Glenn Smith, 85, McLeansville

Clara Jean Hicks Turner, 96, Jamestown

Fritz Vaneus Jr., 43, Greensboro

Rebecca Louise Russell Johnson, 63, Chapala, Mexico

Paul Douglas Youngdahl, 67, Hickory

Evelyn Mae Martin Williams, 91, Greensboro

Harry Lee Steed, 76, Randleman

Elinor Ann Wise Chermela, 87, Greensboro

Ralph Gene Wood, 78, Greensboro

Rodney Carnell Blackstock Sr., 72, Greensboro

Walter DeLeon Simmons, 42, Greensboro

Audrey Raelene Dodd-Williams, 43, Greensboro

Mittie Ruth Pratt, 73, Candor

David Allen Rash, 56, Greensboro

Steven Norris Roberts, 64, Stoneville

Kamari Ahmad Williams, 20, Wendell

Jackie Andrew Bailey, 73, Greensboro

Jerry Dean Black, 64, Liberty

Ralph Edward May, 65, Julian

Jason Isaac Bates, 39, Yadkinville

Robert Lee Hogue Jr., 69, Danville, Va.

Louise Webster Joyce, 79, Madison

Daniel Martin DeWolf, 63, Lexington

Richard Steven Benware, 62, High Point

Deborah Rawls Wray, 64, Browns Summit

Roy T. Stover Jr., 64, Greensboro

Deborah Michelle Foye Maddox, 64, Trinity

James Bryan Brown, 78, Jamestown

Maria Pasada Diaz, 62, Burlington

Ronald Louis Daughtridge Sr., 60, Jamestown

Annette Lynn Byerly Odom, 53, Lexington

Arlene Whitted Fuller, 73, Cedar Grove

Nicole Michelle Carter, 43, Raleigh

Lee Anna Jones Morton, 86, Jacksonville

Ginger Lu Graham, 63, High Point

Doris Reba Maness Cox, 78, Jamestown

Yvette Bailey, 63, Greensboro

Roxanne Moreland Miller, 60, Asheboro

Myria Yvonne Crutchfield Allison, 67, Greensboro

Ronald Keith Hall, 70, Reidsville

Wanda Yvonne McClerkin, 54, High Point

Robert Harris Graves, 97, Greensboro

Thomas Wynn Merritt, 90, Pleasant Garden

James Alexander Ricks, 56, Greensboro

Joan Rebecca Barnett Ricks, 58, Greensboro

Nicholas Blaine Garner, 49, Greensboro

Mollie Catherine Moffitt Westmoreland, 70, Asheboro

Cynthia Thornton Myers, 58, Ringgold, Va.

Paul Edward Nichols, 71, Greensboro

Albert Allison Avinger Jr., 86, Randleman

Monique R. Hinton, 42, Greensboro

Denise Sumlin, 51, Greensboro

Robert Earl Wiggins Sr., 90, Greensboro

Beverly Raynor Williamson, 65, Greensboro

Daniel Ezekiel Priddy, 64, Greensboro

Jeffrey Lee Gibson, 66, Reidsville

Tommy Ratliff, 66, High Point

Sarah Merritt Saunders, 97, High Point

Lori Elizabeth Dixon Kennedy, 58, Greensboro

James Larry Davis, 78, McLeansville

Mildred Thore Wilson Morris, 86, McLeansville

Morris James McKinney, 68, Greensboro

Diane Aiken Bryson, 77, High Point

Douglas Wayne Jones Sr., 75, Sophia

Tracy Ann Cartrette Robison, 49, Archdale

Diane Maria Baskerville Mallard, 67, Greensboro

Robert Watson, 90, High Point

John Clifford Stuart, 74, High Point

Jack Lee Stone, 84, Archdale

Robert Wayne Farmer, 78, Franklinville

Frances Torain Penn, 85, Greensboro

Dorcas Ngala Mukeni, 25, Greensboro

Roderick Brian Parker, 51, Greensboro

Kevin Marshall Brumagin, 66, Liberty

Kenneth Over Lee, 91, Greensboro

Karen Michele Brown Fanning, 52, High Point

Joshua Lamar Purkett, 42, Greensboro

Katherine Marie Barker Howerton, 74, Reidsville

Robert Grier Parker, 82, Colfax

Lewis Marvin Apple, 47, Reidsville

James Denton Peters, 80, High Point

Marshall Turner, 84, Thomasville

Benjamin Lawrence Cummins, 76, Trinity

Michael Wayne Ward, 62, High Point

David Arnold Roberts, 67, Rockingham

Nathaniel Floyd Jr., 58, Greensboro

Deborah Ann Howell Saunders, 68, Reidsville

Alice Rudenko Connelly, 99, Greensboro

Billy Smith Price, 80, Eden

Tyquan Jenkins, 18, Greensboro

David Wayne Holt, 63, Gibsonville

Tammy Lynn Tucker Sweeney, 51, Pleasant Garden

James Aaron Carrell, 85, Archdale

Joyce Jean Crater, 62, Archdale

William Clay Hunt, 84, Randleman

Jeffrey George Lewis Willis, 57, McLeansville

Karen Ann Calvert Patton, 83, Greensboro

Kristina Renee Tracy, 51, Asheboro

Wilmer Thomas Ward, 77, Greensboro

James Junior Little, 84, High Point

Bryan Leon Robinson, 45, Thomasville

Kenneth Romondo Sauls, 49, Greensboro

Tanya Tennille Alston Knight, 44, Randleman

Bobby Leon Howard, 53, Charlotte

Oscar Ray Grogan, 92, Greensboro

Eleanore Maria Holt Bradshaw, 70, Kernersville

Cary Marsh, 68, Randleman

Sheryl Lee Harrison Swing, 64, Archdale

Denise Eileen Rose, 59, High Point

Kenneth Lee Wingfield, 78, Sophia

Henry Sidney Welch, 74, Archdale

Ann Elizabeth Barker, 76, Mebane

Troy Anthony Alderman, 45, Jamestown

JoAnn Gordon Hulin, 80, Lexington

George Franklin Maness, 59, Randleman

Betty Jean Lanier Hammer, 88, Asheboro

Doyle Wayne Holden, 76, Archdale

Isiah Hickman, 72, McLeansville

Michael Hamilton Pugh, 65, Asheboro

Lori Ann Evans Lakey, 59, Pelham

Emmett Garland Wilkins Sr., 95, Browns Summit

Lawrence Allen Robertson Jr., 61, Stokesdale

Ronald Ward Garlick, 82, Randleman

Anna Louise Quinones Irby, 56, Thomasville

James Steinreed Jones Jr., 60, Asheboro

John Frank Hamilton, 81, Randleman

Theresa Ann Barthell, 57, Greensboro

Maria Teresa Rodriguez Lopez, 72, Archdale

Avery Orlando Lacy Wills, 66, Gibsonville

Derrick Lamont Banks, 47, Greensboro

Tommy Ray Lynch, 75, Greensboro

Adan Flores Cruz, 53, High Point

Andrea Mosley, 62, Greensboro

Mildred Jean Robbins Lee, 91, Greensboro

Charles Nathan Bass, 74, Mount Holly

Ronald Dewitt Jessup Sr., 64, Browns Summit

Stella Louise Jones Rowland, 73, Greensboro

Frances Marie Cornelius Braddy, 92, Greensboro

Robert Melvin Nelson, 91, High Point

Jerryca Glover Huff, 32, Greensboro

Linda Luther Zimmerman, 79, Advance

Barney Glenn Marshall Jr., 66, High Point

Linda Marie Ramsey Redus, 76, Kernersville

Mary Ann Fields Sutton, 78, Greensboro

Rodney Dean Lanier, 56, Archdale

Larry Steven Dunn, 79, Greensboro

Maurice Antoine Hines, 49, Greensboro

Clara Mae Black Davis, 59, Greensboro

Debbie Clarice Oates, 60, Pfafftown

Dillard Wayne Hale, 73, Eden

Shirley Walker Winchester, 82, Greensboro

Nancy Joyce Chamberlain Morrison, 84, Gibsonville

David Charles Arnold, 52, Greensboro

Robert Oatley, 46, Pleasant Garden

Bettie Ann Sain York, 88, High Point

Bonnie Jewel Hunt Keck, 81, Trinity

Charles Wesley Keefe, 87, Trinity

Joann McFadden Thompson, 68, High Point

Billy Ray Hutchins, 89, Trinity

James Daniel Adkins, 73, High Point

James Luther Reid Jr., 64, Asheboro

Annette Graham Portor, 64, Greensboro

Judy Lane Montgomery Scarborough, 70, Gibsonville

LaDallas Tere Martin, 45, Greensboro

Randall Wayne Prince, 59, Thomasville

Doris Louise Lee Beacham, 70, Greensboro

Donald Ray Seamon, 56, Advance

Jessie Tillman Rhodes, 42, Randleman

Sylvain Dasse Lia, 58, Greensboro

Stephen Wayne Grogan, 53, Eden

Tony Stephen Martin, 51, Greensboro

Ronald Alfonso Parra Fernandez, 49, Greensboro

Joseph Robert Moore, 32, Reidsville

Billie Jo Coleman, 49, High Point

Bessie Hewitt Carter, 89, Greensboro

Jerry Lee Thornburg, 70, Pleasant Garden

Frances Renae Locklear, 61, Greensboro

Harold V. Berry, 56, Greensboro

Kathy Laverne Lawrence Edwards, 61, Greensboro

Barbara Jean Cranford Tyner, 83, High Point

Sheila Jeanette McQuaig, 61, Gibsonville

Gayle Maxine Tucker Thompson, 80, High Point

Alan Burnell Warner, 79, Greensboro

Dustin Caleb Wills, 29, McLeansville

Patricia Ann Wright, 69, Summerfield

Rajni Bhagat, 83, Greensboro

Surekha Mehta Bhagat, 79, Greensboro

Kathleen Reynolds Hampton, 78, Pelham

Deborah Lynn Murchison Wrenn, 61, Pleasant Garden

John Timothy Blackburn, 68, Greensboro

Steven Ralph Wood, 48, Archdale

Diona Lynn Wall Goodwin, 55, Greensboro

Tamatha Tarrell Edwards Kidd, 48, Denton

Alan Hayes Cassell, 68, Greensboro

Robert Paul Bryson, 61, High Point

Susan Michelle Stutts Stone, 49, Archdale

Jennifer Ashley Smith, 44, Mayodan

Tony Lee Williams, 66, Randleman

Travis Mitchell Morton, 84, Trinity

Riley Donald Willett, 80, McLeansville

Charlestine Scales Herbin, 62, Greensboro

James Edward Royster Sr., 73, High Point

Hoseanna McLean Diggs, 68, Greensboro

Moises Adrian Torres Contreras, 31, Reidsville

William Lee Gentry, 69, Walnut Cove

Fred Hulin, 71, Denton

Janice Dawn Aydelette Neese, 87, Greensboro

Virginia Lelia Boles Howell, 82, Randleman

Nina Yvette Craig Coutee, 62, Greensboro

Cathrine Lynn Cannon Neal, 60, Randleman

Crystal Lynn Haithcock Willard, 52, Asheboro

Arnold Kenneth Hubbard, 87, Troy

Reid Shaw Jr., 93, Burlington

George Roger Cornett, 72, Greensboro

Robert Miller McGuire Jr., 46, Jamestown

Jackie Tyrone Walker, 82, Archdale

Charles Thomas, 73, Burlington

Bartolome Bisbal, 87, Greensboro

Teresa Carol Brewster Barringer, 55, Trinity

Shelby Jean Chambers, 82, Greensboro

James Edwards Tilley Sr., 56, Summerfield

Tina Robin Payne Watson, 56, Eden

Robert Lloyd Mathis, 73, High Point

George J. Kale, 74, Longview, Texas

Thomas Edward Hussey Jr., 64, Archdale

Jonathan Maurice Hill, 55, High Point

Tyrone Wilbert Canty, 42, High Point

Kimberly Dawn Adkins Reaver, 47, Summerfield

Robert Francis Kesslick, 92, Greensboro

Gregory Leonard Shipton, 63, Greensboro

Ralph Albert Freeman, 90, Stokesdale

Cedric Lamont Taylor, 44, Greensboro

Charles Robert Kurdian, 84, Greensboro

James Edward Spry, 64, Gibsonville

Charles Key Smith, 76, Madison

Brenda Joyce Freeman, 67, Greensboro

Godelive Tshiyole Milolo, 34, Greensboro

Jesse Carson Bowman, 82, Randleman

Derrick Sharif Clegg, 41, Gibsonville

Steve Alexander Campbell, 67, Randleman

Ida Mae Minor Whitfield, 75, Colfax

Carolyn Francine Woodson, 56, Browns Summit

Walter Andrew Tinsley, 54, Stoneville

Virgie Mae King Marsh, 84, High Point

Donna Lynn Ball Davis, 53, Bryson City

Deborah Haithcox Davis, 61, Ramseur

Norman Cedric Bolivar Jr., 54, North Augusta, S.C.

Leona Salick, 30, Greensboro

Dina Ann Hale Anderson, 56, Greensboro

Edwin Lee Anderson, 62, Greensboro

Valencia Jo Garris Lindsay, 56, High Point

Ricky Dodson Moore, 70, Greensboro

Marie Elena Cunningham Adkins, 62, Stoneville

Larry Howard Fogleman, 79, Oak Ridge

Chris Carol Honeycutt, 66, Trinity

Dorothy Jean Aldridge Huskins, 50, Spruce Pine

Lofton Liggins Jr., 71, Greensboro

Jennie Renee Toler Myrick, 51, Reidsville

Paul Henry Harold, 91, Julian

Ernest Howard Russell, 86, Burlington

Jerry Lee Biles Sr., 55, High Point

Jerry Nixon, 68, Greensboro

Teresa Eilene Garner, 53, Burlington

Margaret Ann Hutcherson Roberts, 90, Stoneville

Glenda Carol Jones Dallas, 75, Greensboro

Wendy Louise Brown Williams, 50, Broadway

Linda Ruth Lackey Keaton, 74, Stony Point

Antonio Ray Bethea Sr., 57, Greensboro

Robert Thomas Boggs, 60, Asheboro

Ida Horne Manning, 100, St. Stephen, S.C.

Curtis Wayne Routh, 74, Trinity

Mary Milton Brandon, 95, Greensboro

Dean Michael DiMaria, 60, High Point

Julie Renea Mitchell Blakley, 52, Reidsville

Betty Marie Wallace Scott, 92, Greensboro

Betty Jean Tabor Clarkson, 85, McLeansville

Mildred Magdalene Fain Roberts, 77, Reidsville

James David Harris III, 52, Sophia

Ronnie Dean Coble, 56, Liberty

Brenda Faye Neal, 57, Greensboro

Nancy L. Latham Best, 68, Reidsville

James Leonard Stull, 67, Greensboro

Carl Laymon Vickers, 77, Randleman

John Douglas Whitten II, 53, Stokesdale

Roger Hue McDaniel, 69, Archdale

Michael Edward Hicks, 67, Greensboro

Bobby Ray Burcham, 85, Galax, Va.

Alvis Tracey Jeffers, 52, Greensboro

Hon Ya, 23, Greensboro

David William Brock, 65, High Point

Daisy Pearl Amick Wall, 79, Summerfield

Afzal Hossain, 76, Greensboro

Toby Lee Gamble, 51, High Point

Randall Kelly Oates, 70, Bennett

Virginia Gibson Turner, 73, Greensboro

Melissa Ann Taylor Hawkins, 47, Vass

Terry Leland Ingold, 64, Asheboro

Jeannie Fay Stanley Jernigan, 51, Liberty

Richard Crivaro, 69, High Point

David Lewis Jackson Jr., 51, Thomasville

Rosemary Flaugher Colvard, 81, Greensboro

Lois Blue Spivey Hall, 93, High Point

Arnold Jarrell Hale, 74, High Point

Juan Luis Barron Hernandez, 47, Greensboro

Samuel Ray Tabbytosavit, 33, Greensboro

Etta Pearl Victoria Manuel Carter, 101, Madison

Jimmy Dean Singletary Sr., 56, Greensboro

Cecil Roach, 81, Summerfield

Arnold Eugene Taylor, 84, Elon

Janie Mae McLin, 84, High Point

Eline Leach, 45, Greensboro

Reina De Los Angeles Banos Torres, 61, Gibsonville

Carnell Appelles Marcus Jr., 68, Greensboro

Herbert Vernon Coble, 93, High Point

Lawrence Louis Shornack, 85, Greensboro

Raymond James Dorsey, 64, High Point

DaWayne Lamont Smith, 39, High Point

Henry Franklin Neese Jr., 71, Liberty

Elizabeth Louise Malloy, 51, Greensboro

Irma Faye Buchanan Moore, 92, Greensboro

Andrew Vernon Hill, 90, Climax

Shannon Hutson Oliver, 63, Greensboro

Terrance Bernard Smith, 36, Greensboro

Gloria Ann Johnson, 73, Greensboro

Cleofes Solorzano, 83, High Point

Judith Church Tomlinson, 74, High Point

James Ray Kinley, 78, Trinity

James Vnard Medlin, 73, Archdale

Deborah Lynn Haley Mann, 73, New London

Patricia Bost Waller, 83, High Point

John Riley Woodell, 78, Randleman

Evelyn Stevens McCormick, 75, Rockingham

Maurine Lynn Smith Yarbrough, 75, Trinity

Bessie Loretta Goodson, 62, High Point

Brian Maurice Smith, 47, High Point

Martha Ann McDowell Clark, 88, Greensboro

Janie Hope Brooks Coble, 93, High Point

Katherine Louise Trivette Cromer, 95, Jamestown

John George Shoureas Jr., 50, Mebane

Helen Bailey Hoskins, 76, Pelham

Walter Ervin Wilson, 69, Raeford

William Nelson Rarick, 55, Franklinville

Patricia Lee Paulin, 74, Greensboro

Andrew Francis Manglacapre, 75, High Point

Tabatha Jane Hilson Schlosser, 55, High Point

Ricky Dean Curtis, 59, Greensboro

Sally Mae Stanley Rickman, 83, Reidsville

Early Ray Tucker, 86, Madison

Willie James Frye Jr., 62, High Point

Samuel David Shough, 77, Climax

Daniel James Curran, 57, Summerfield

Anthony Alan Amey, 61, High Point

Edna Mae Hebron Mohoney, 77, Greensboro

Keith Whitney Eller, 55, High Point

James "Jamie" Alan Wyatt, 55, Winston-Salem

Sandra Gail Annas Summerlin, 68, Lenoir

Tina Marie Smith Lee, 57, Reidsville

Hattie Louise Hightower Haithcock, 90, High Point

Rayford Emory Douglas Botts, 71, Asheboro

Deloris Jean Harrison, 64, Martinsville, Va.

Laura Jeanne Dible Goad, 57, Stokesdale

Chad Thomas Swofford, 30, Gibsonville

John David Harmon, 76, High Point

William Gene Williams Sr., 81, Elon

Julius Irvin Graves Sr., 62, Gibsonville

Rilla Frances Mathis, 73, Greensboro

Michael Ray Mason, 65, Randleman

Jason Lee Dunlap, 46, Madison

Donald Cherry Reece, 75, Archdale

James Douglas Horton Jr., 73, Greensboro

Carolyn Lee Clark Holloway, 73, Greensboro

Lori Underwood Thompson, 59, Durham

Martha Estelle Melvin Yates, 71, Greensboro

DeForest Richards Way, 73, Eden

John Thomas Burrow, 64, Asheboro

Shirley Napper Cummings, 74, Reidsville

Betty Jo White Allred, 85, Archdale

Norma Blakely Caldabaugh, 65, High Point

Marcelino De La Barrera Barrera, 81, Burlington

Lawanda Tanisha Ross, 46, Greensboro

Ann Caroline Stimson Ihrig, 80, Greensboro

Delores Beatrice Schroeder Waegerle, 89, Greensboro

Tae Van Deo, 96, Greensboro

Robert Ray Weekley, 90, Pleasant Garden

Forrest Wayne Shore, 83, Randleman

Arthur Morton Ihrig, 80, Greensboro

Noel Lee Brame, 89, Greensboro

Jose Arcadio Trejo Hernandez, 59, Stoneville

Raymond Albert Boileau Jr., 64, Thomasville

Danielis Maiers, 93, Greensboro

Kenneth Wayne Owens, 53, Thomasville

Carl Edward Wray, 57, Reidsville

Joanne Tate Reed, 78, High Point

Philip White Andrew, 77, Climax

Huong Thi Le, 47, Greensboro

James Allen Cruey, 63, High Point

Sasan Nutt Griffin, 64, Colfax

Charles Richard Bowers, 95, Archdale

Ruby Lee Grier, 55, Atlanta, Ga.

Salena Cole Wilder, 55, Ramseur

Sandra Lee Reagan Wiles, 56, High Point

Jeannette Hild-Bermudez, 58, Greensboro

Debra Lynn English, 63, High Point

John Richard Hughes, 89, Thomasville

Rowland Jamerson Brazzeal, 73, Greensboro

Richard G. Roy, 82, High Point

Cynthia Jane Jessup Clark, 63, Browns Summit

Yth'ng Nie, 74, Greensboro

Matthew Oliver, 90, Thomasville

Mary Lucinda Price Snyder, 59, Jamestown

Sue Vickery Walker, 75, Gibsonville

George Washington Davidson, 60, Ramseur

Peggy Andrew Simpson, 90, Greensboro

Hbuan Buonya, 62, Greensboro

Robert Edward Boyette, 93, Pinehurst

Robert Randolph Burns, 83, Greensboro

Thelma Odessie Walton Myles, 81, Whitsett

Gary Boyd Barker, 75, Greensboro

Norma Jean Neese Berry, 74, Greensboro

Calvin B. Bryant, 93, Jamestown

Rashid Abdul-Aziz Glover, 35, Greensboro

Matthew Henning Rieck, 56, Randleman

Johnny Sizemore, 82, Liberty

Ralph Wesley Bailey, 65, Greensboro

Fidel Alvarez, 67, Asheboro

John H. Daniel, 69, Reidsville

Joseph Dennis Morehead, 96, Kernersville

Cornelius Eugene Wallington Sr., 82, Greensboro

Stephanie Roberts Spellman, 63, Greensboro

Ernest Albert Fraize, 68, Reidsville

Frances Marie Smith, 83, Greensboro

Gladys Sue Washam Sarvis, 91, High Point

Alma Trywick Blacknall, 72, Greensboro

Christopher James Butler, 44, High Point

Alfred Dale Cross, 74, Liberty

Vinson Timothy Vincent, 46, Greensboro

Melvin Blaine Hughart Jr., 59, Archdale

Steven Phillip Lassiter, 68, High Point

Kenneth Wayne Ingold Jr., 39, Greensboro

Marjorie Lane Dudley Williams, 93, Greensboro

Brenda Lee Turney Sockwell, 75, Gibsonville

Calvin Whittley Casey, 66, Asheboro

Arnold Dean Elledge, 79, Browns Summit

Phan Dien Ly, 69, High Point

James Edward Powell, 87, Ruffin

Davard Aaron Mitchell, 43, Greensboro

John R. Thompson, 96, Greensboro

Charlene Margaret McDougle Smith, 78, Greensboro

Kevin Eugene Eason, 58, Browns Summit

Sally Estella Brown, 73, Greensboro

Steven Mark Eddy, 57, Archdale

Gene Paul Combs, 84, Trinity

Beulah Mae Fore Bailey, 85, Greensboro

James Lee Stapelton, 63, Greensboro

David Lynn Clark, 54, Archdale

John Rodney Fulcher, 88, High Point

Glenda Gayle Fleming, 68, High Point

Betty Jo Rush Farlow, 88, Archdale

Paul Gilmer Walton, 86, High Point

Quinn Higgins, 85, Greensboro

Charles Rudolph Pickard, 89, Greensboro

Geneva Galloway Dillard, 76, Reidsville

Willeatta Delane Brooks Hanner, 68, Greensboro

George Robert France Sr., 75, High Point

David Kelso Curtain, 78, Greensboro

Charles Larry McDonald, 86, Gibsonville

Rodell Jerome Hill Jr., 64, Greensboro

Cynthia Drew George Cooper, 74, McLeansville

Stanley Eugene Dunman, 69, Greensboro

Cheryl Ann Farmer Grubbs, 63, Madison

Sharlene Melissa Felton, 52, Summerfield

Frances Ann Smalley Woods, 65, Greensboro

Seydou Malkassoua, 63, Greensboro

Patricia Fern Stanley, 78, Martinsville, Va.

Irene Pearl Johnson Schaffer, 70, Thomasville

Donald Thomas Carter, 85, Greensboro

Franklin Caldwell Burris, 89, Pleasant Garden

Stephen Gary Miller, 81, Greensboro

Stefan Vacarean, 80, Belmont

Herman Allen Cox, 68, Thomasville

Frances Lucille Davis Dean, 93, Greensboro

Barbara June Bayne Coble, 87, Greensboro

Ray Holt Coble, 89, Greensboro

Fred Bernhardt Amos, 73, High Point

David Allen Reed Sr., 81, Greensboro

Carrie Moffitt King, 74, Greensboro

Giau Thi Son, 81, Greensboro

Evie Elizabeth Beal Lynch, 98, Greensboro

Linda Allen Conley, 74, High Point

Roger Wayne Hughes, 68, High Point

John Franklin Whitesell, 79, Pleasant Garden

Anita L Adams Anumundu, 49, High Point

Jane Elizabeth Lawler Perkins, 67, Greensboro

Thomas Ray Hamlin Jr., 69, Greensboro

Carolyn Brown Mooney, 91, Greensboro

Alice Faye Bradshaw Hinton, 76, Greensboro

Gwendolyn McEachern Sanders, 72, Pleasant Garden

Billie Ann Lattimor Moser, 59, Archdale

Roger Allen Brady, 69, Sophia

Sammi Pleasant, 50, Greensboro

James Peter Beck Jr., 93, Pleasant Garden

Chelsea McKenzie Light, 27, Madison

Mildred Elizabeth Eller, 77, Greensboro

Rufus Eugene Lunsford Jr., 51, Denton

Joel Patrick Miller, 81, Greensboro

Patricia Bethea Flemings, 73, Greensboro

Warren Winford Talley, 76, High Point

Janice Carol Shrader Wilcox, 72, Reidsville

Mamie Maurine Gourley Ledford, 77, Sophia

Mary Katherine Henry Jarrell, 53, High Point

Jennifer Anne Tetreault, 56, Greensboro

Carl E. Giffin Jr., 91, Colfax

Robert Lee Massey Jr., 88, Greensboro

Thomas Raymond Woodson, 79, Greensboro

Lawrence Eugene Gibbs, 85, High Point

Tamara Sue McClintock Holland, 63, Greensboro

Robert Cooper Shelton, 56, Greensboro

Ophelia Swinton Bennett, 72, High Point

Martha Jayne Sarvis Vier, 53, High Point

Jenny Ruth Nunn Johnson, 76, Jamestown

Tracie Ranae Peeples, 44, Whitsett

Joseph Cory Thompson, 49, Asheboro

Michael James Foye, 62, Trinity

Leroy McIntyre, 77, Gibsonville

Brian Edward Ainesworth, 53, Stokesdale

Michael Ray Capps, 59, Stokesdale

Tonia Iola Rikard, 57, Archdale

Thomas Velton West Jr., 64, Greensboro

John Henry Buxton, 55, Winston-Salem

Sherry Lynn Johnson Van Rheen, 51, Greensboro

Joyce Inez Luck Jones, 76, High Point

James Butler Fleet, 94, Greensboro

Emily Nicole Michaux, 41, McLeansville

Martin Bernard Sigel, 75, High Point

Annie E. Kemp Specks, 87, Greensboro

Ager Naloria Tucker, 43, Madison

Patricia Ann Truesdell Kiser, 71, Reidsville

Carl Kay Rogers, 77, High Point

John Lowry Eatman, 78, Greensboro

John Wakelon Morrison Jr., 86, Greensboro

Patricia Carolyn Wilkie Veal, 77, Greensboro

Lerneter Russell Benson, 84, Greensboro

Jessica Lynn Wager, 27, Lexington

Newland James Phelps, 71, Randleman

Alexander Flemings, 76, Greensboro

William Frederick McLean, 50, High Point

Frank Lee Gwynn, 79, Greensboro

Juana Cruz Reyes, 52, High Point

Caroline Christine Hicks Lewis, 60, Greensboro

Curtis Lee Thompson, 57, Trinity

Hilda Earlene Amick Coble, 83, Julian

Edith Ann Louise Turner, 61, Trinity

Randy Gene Wilson, 64, Stokesdale

John Allen Bostic, 82, Archdale

Leslie Anne Jenkins Hawks, 45, Greensboro

Julia Ann Wall Jones, 87, High Point

Rhonda Karen Myers Morgan, 60, Lexington

Barbara Joanne Greeson Hines, 87, High Point

Peter Thomas McGalliaria III, 52, Greensboro

Joseph Johnson, 81, Greensboro

Franklin Jewel Teague, 98, Elon

Wyzetta Frances Turner Jones, 72, Greensboro

Donald William Burton, 64, Greensboro

Charles Ervin Mix, 66, Greensboro

Jo Ann Lawson Shelton, 69, Martinsville, Va.

John Khalil Hanna, 87, Greensboro

Mary Donnell, 81, Greensboro

John T. Vestal, 84, Greensboro

Much Im, 95, Greensboro

Bronze Lee Alston Graves, 58, Greensboro

Jeannette Fair Frazier, 94, Greensboro

Maria Isabel Orellana Ochoa, 58, Greensboro

Jesikalee Bravo-Galvan, 42, Asheboro

Wilson James Tussey Jr., 71, Randleman

Eugene Lee Mays, 93, Trinity

Bobbie Sue Powell, 50, Greensboro

Timothy Edward Carter, 66, Martinsville, Va.

Walter Eugene Little, 70, High Point

Joseph Eli Richardson Jr., 63, Mayodan

Terrie Ann Harper Rushing, 63, Greensboro

Yvonne Morton Cox, 92, Greensboro

Nancy Diane Rush, 66, Archdale

Morton Andrew Solomon, 75, Stoneville

Badi Ali, 60, Jamestown

John Wayne Lumpkin, 79, Greensboro

Nancy Joyce Fowler Traynham, 71, Archdale

Kathleen Marie Neelon, 74, Asheboro

Albert Ross Thompson II, 74, Haw River

Jeffrey Paul Surrett, 60, High Point

Dennis Stanley Clark, 88, Greensboro

Dorothy Southern Murphy, 71, Yanceyville

Paul Junior Thomas, 91, Greensboro

Linda Lee Terrones Ambrose, 78, Asheboro

Virginia Carol Toler Walker, 85, Greensboro

Randall Alfred Stamey, 80, Lexington

Ann Marie Jarrett Dallman, 83, Archdale

Julie Allred Ramos, 49, Ramseur

Kenneth Lee Tuttle, 66, Reidsville

Janice Moore, 70, Hope Mills

Charles William Fuller, 80, Greensboro

Dorothy Clodfelter Lambert, 87, High Point

Alton Lee Vincent, 87, Gibsonville

Jerry Ewing Johnson, 74, McLeansville

Eliezer Jimenez-Santiago, 79, High Point

Thomas Sanseverino, 100, Durham

Mary Tina Marie Snow, 58, Archdale

Marie Lopez-Castro, 58, Greensboro

Grant Edward Brown Sr., 56, Madison

Thomas Richard Placer, 66, Reidsville

Eugene Robert Kujawa, 91, Greensboro

Willie Frances Foulks Taylor, 78, Madison

Shirley Ann Parr Hammack, 79, Greensboro

Henry Dwight Lanier Sr., 99, Greensboro

Bertie Motley Rankin, 89, Greensboro

Joanne Hill Davis, 79, Asheboro

MB Johnson, 72, Greensboro

Carl Lee Hooks, 80, Greensboro

Shirley Isabel Monez Bowker, 100, Greensboro

Rebecca White Shaffer Peters, 81, Greensboro

Bobbie Lou (Farmer) Chamelin, 92, Kernersville

Arlene May Sortino, 84, Kernersville

Judy Faith Flinchum Hunt, 76, Kernersville

Barbara Allen Morton Galley, 84, High Point

Morris David Smith, 90, Ramseur

Everette McMahan, 78, Sophia

Dorothy Louise Lowe, 94, Greensboro

Michael Martin Isley, 61, Reidsville

Charles Wayne Snuggs Sr., 82, Greensboro

Shelby Murrell, 62, Burlington

Willie Breeze Sr., 78, Sedalia

Thomas Roger Fox, 83, High Point

Maxine Janet Stinnett Taylor, 76, Trinity

Mary Lois Barber Wilfoung, 87, High Point

Walter A. Edwards, 79, Greensboro

Nancy Lee Routh Sykes, 85, Greensboro

Helen Marie Clark Hall, 90, Greensboro

Irene Marie Teague, 92, Greensboro

Karen Denise Johnson, 56, Greensboro

William Parnell Dockery Sr., 58, High Point

Dorothy Jane Mainhood, 90, Jamestown

Ronald Steven Hoggard, 71, Greensboro

Roger Dean Welch, 67, Greensboro

Venkata Raghunandan Yelamarthi, 55, Greensboro

Audrey Lynn Haynes Wright, 74, Greensboro

Betty Ann Bullock Johnson, 95, Greensboro

Doretha Holton Henderson, 98, Greensboro

Christy Dawn Truitt, 45, Stoneville

Delores Jeanette Shaw, 67, Greensboro

Charles Dwight Whittington, 71, Franklinville

Thomas David Pulliam, 79, Greensboro

Hilda Teresa Guevara Kahn, 85, High Point

Vernell Ingram Dorsett, 61, Greensboro

Judy Elaine Jones Carrigan, 72, Asheboro

Ruth Blackley Moreton, 100, High Point

James Charles Black, 78, Gibsonville

Editorial assistant Janice Carmac and staff writer Jennifer Fernandez contributed to this report.