Road closed detour sign (copy)

File photo

 Kenwyn Caranna/BH Media

GREENSBORO — Sections of several city streets will be closed in the upcoming days. 

The city said today that the following streets will be closed:

  • February One Place from Elm Street to Greene Street from 7 a.m.-noon on Saturday. 
  • Elm Street from Market Street to February One Place from 9 a.m.-noon on Monday.
  • Bedstone Drive from Millshire Court to Griffins Knoll Court from 9 a.m.-noon on Monday.

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