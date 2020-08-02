Close-up of emergency lights (online only) (copy)

Updated 9:06 p.m.

GREENSBORO — All lanes of eastbound Interstate 40 at Gallimore Dairy Road are now open, according to Greensboro police.

Two two lanes of the highway were closed Sunday afternoon because of a crash involving minor injuries. 

Posted 4:55 p.m.

GREENSBORO — The two inside lanes of eastbound Interstate 40 at Gallimore Dairy Road are closed after a crash involving minor injuries, according to Greensboro police.

Motorists are asked to exercise caution in the area. The release did not say when lanes are expected to reopen.

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