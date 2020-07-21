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People are tested Friday for COVID-19 at Christ Cathedral of the Triad in Pleasant Garden. The drive-thru testing was free.

 Photos by Khadejeh Nikouyeh/News & Record

GREENSBORO — Free drive-through testing for COVID-19 will be done 10 a.m. to 1 p.m. Saturday at the Hayes-Taylor Memorial YMCA at 2630 E. Florida St.

Triad Adult and Pediatric Medicine is doing the testing in conjunction with Guilford County Department of Public Health.

All insurance is accepted and the cost is free for those without insurance.

Registration on a first-come, first-serve basis is being accepted through Friday at tapmedicine.com.

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