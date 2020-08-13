THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
SOUTHEASTERN FORSYTH COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
WESTERN GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 1130 PM EDT.
* AT 830 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. TWO TO THREE INCHES OF RAIN
HAVE ALREADY FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO
BEGIN SHORTLY.
HAZARD...LIFE THREATENING FLASH FLOODING. HEAVY RAIN PRODUCING
FLASH FLOODING.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...LIFE THREATENING FLASH FLOODING OF CREEKS AND STREAMS,
URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, KERNERSVILLE, MCLEANSVILLE, SUMMERFIELD,
STOKESDALE, PLEASANT GARDEN, JAMESTOWN, FOREST OAKS AND LAKE
JEANETTE MARINA.
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE IN THE
WARNED AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
&&
FLASH FLOOD...RADAR INDICATED;
FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE;
EXPECTED RAINFALL...2-3 INCHES IN 1 HOUR
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