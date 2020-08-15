GREENSBORO — A Greensboro woman died early today when her car crashed into a bridge railing on Interstate 40, police said.

Eboney Martinez, 36, was driving a 2007 Chrysler Sebring west on I-40, west of the Business 85 exit, when her car ran off the road shortly before 4 a.m. Saturday, police said in a news release. Her car went through the grassy median where it became airborne before crashing into the bridge railing and ending up in a creek bed, police said.

I-40 West was shut down but has since reopened, police said.

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