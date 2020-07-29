...STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT GUILFORD COUNTY UNTIL 700 PM
EDT...
AT 552 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS OVER
GREENSBORO EXTENDING TO JAMESTOWN AND FOREST OAKS, MOVING LITTLE.
VERY HEAVY RAIN AND WIND GUSTS UP TO 45 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING CAN ALSO BE EXPECTED.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, MCLEANSVILLE, GIBSONVILLE, PLEASANT GARDEN,
JAMESTOWN, LAKE GUILFORD MACKINTOSH MARINA, FOREST OAKS, LAKE
JEANETTE MARINA AND OAK HOLLOW MARINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SEEK SHELTER IN A NEARBY BUILDING OR VEHICLE. WIND GUSTS AS HIGH AS
45 MPH ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN TREE LIMBS AND BLOWING AROUND
TRASH CANS, POTTED PLANTS, LAWN FURNITURE AND OTHER LIGHT OUTDOOR
OBJECTS.
LOCALLY HEAVY RAIN WILL QUICKLY REDUCE VISIBILITY AND RESULT IN
PONDING OF WATER ON ROADWAYS, STANDING WATER IN LOW LYING AREAS, AND
MINOR FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND AREAS OF POOR DRAINAGE.
DRIVERS ARE URGED TO SLOW DOWN AND USE EXTRA CAUTION TO AVOID
HYDROPLANING, ESPECIALLY IN URBAN AREAS WHERE PROLONGED HEAVY RAIN
CAN QUICKLY LEAD TO FLOODING.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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