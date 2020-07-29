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According to a recent High Point University Poll, almost two-thirds of N.C. registered voters think that the annual U.S. census is worth the money the government is spending on it. We're split on whether COVID-19 will affect the responses.

The HPU Poll is based on responses from 422 registered voters who were surveyed via phone or online survey on June 15–July 2 and July 5–17. The margin of error is 6.2 percentage points.

HPU poll on the census

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