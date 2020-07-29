THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
NORTHEASTERN DAVIDSON COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
NORTHWESTERN RANDOLPH COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
SOUTHWESTERN GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 930 PM EDT.
* AT 726 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS WITH VERY
HEAVY RAIN EXTENDING FROM THOMASVILLE TO HIGH POINT. THESE STORMS
WERE DRIFTING SLOWLY WEST AT 5 MPH. RADAR INDICATED NEARLY 2
INCHES OF RAIN HAD FALLEN SINCE 630 PM ALONG THE RANDOLPH,
GUILFORD, AND DAVIDSON COUNTY LINE. ADDITIONAL HEAVY RAIN WILL
LEAD TO URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY AREA.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
HIGH POINT, THOMASVILLE, ARCHDALE, TRINITY, JAMESTOWN, OAK HOLLOW
MARINA AND WELCOME.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING FLOOD PRONE AREAS, CULBRETH AVENUE AND
GRIFFITH STREET, ABBOTS CREEK AT PILOT SCHOOL ROAD, ABBOTS CREEK ON
CLODFELTER ROAD, RICH CREEK ON KANOY ROAD, HAMBY CREEK AT FISHER
FERRY STREET, BUSHY FORK CREEK ON CLODFELTER ROAD, AND CREEKS ALONG
FRIENDSHIP LEDFORD ROAD NEAR MOTSINGER ROAD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.