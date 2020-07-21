Coronavirus testing (copy)
Woody Marshall/News & Record

GREENSBORO — Free COVID-19 testing for people experiencing homelessness will be offered downtown Friday, according to the Interactive Resource Center. 

The testing, offered through Cone Health, is set to be held at 407 E. Washington St., beginning at 8 a.m.

The Interactive Resource Center has been at the forefront of providing protection to the homeless population of Greensboro during the pandemic, even housing homeless people in hotels to keep them safe from the virus. 

Tests on Friday are free of charge and don't require insurance, the Interactive Resource Center said. 

Contact Jamie Biggs at 336-373-4476 and follow @JamieBiggsNR on Twitter.

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