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With Guilford County leading the way, Triad residents are doing a pretty good job responding to the 2020 U.S. Census.

 Courtesy of U.S. Census Bureau

GREENSBORO — Triad residents are doing a pretty good job responding to the 2020 U.S. Census, but the state has room for improvement.

According to the U.S. Census Bureau, the metro's seven core counties have an average "self-response rate" of 61.3% — meaning that so far almost two-thirds of area residents have answered the nationwide survey online, by phone or regular mail.

Regionally, Guilford County leads the way with a self-response rate of 64.8% — comfortably above the national average of 62.9%.

But statewide, only 59.1% of North Carolina households  have complied, prompting calls from census boosters for people to "avoid the knock" of so-called enumerators who are scheduled to begin going door-to-door next week.

"We'd really like to be at the national average," said Durrell Johnson, spokesman for the NC Counts Coalition, a partnership of civic, business and governmental groups working to increase the state's response to the household survey taken every 10 years.

"We're moving in the right direction. It's just that we're moving very slowly," he said.

At a news conference Monday hosted by NC Counts, demographer Rebecca Tippett noted that North Carolina's self-response rate ranks 36th among the 50 states. Minnesota leads the nation with a rate of 72.2%.

"So we have significant room for improvement," said Tippett, director of the Carolina Demography research center at UNC-Chapel Hill.

All counties in the region except Caswell have self-response rates above 60%. 

The census is a required federal survey that will be used for the next decade to apportion the number of seats each state receives in the U.S. House of Representatives and to distribute federal grants and other benefits.

Stacey Carless, the executive director of NC Counts, said the federal agency's door-to-door census takers will cover their faces, follow social-distancing protocols and take other measures against potentially spreading the coronavirus.

But none of that will be necessary if you fill out the survey.

It can be done online (www.2020census.gov), by phone (844-330-2020) or through a form that would need to be sent by mail.

Contact Taft Wireback at 336-373-7100 and follow @TaftWirebackNR on Twitter.

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