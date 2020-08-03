Job Fair
JOSEPH RODRIGUEZ/News & Record

GREENSBORO — NCWorks Career Center is hosting a drive-thru career fair for Endura Products positions Wednesday, the city said in a news release. 

Endura Products, a leading manufacturer of door components, will have representatives from Endura on site at the career fair, ready to hire for the following positions: 

  • Moulder operator (and trainee)
  • Maintenance technician
  • Putty crew member
  • Material handler
  • Crew member production associates

Applicants must provide a resume and contact information to NCWORKS Career Center and have an active NCWorks registration, according to the city. People can register online with NCWorks.

The drive-thru event will last from 9 a.m. to noon at 2301 W. Meadowview Road. 

People attending should wear masks and social distance, the city said.

Contact Jamie Biggs at 336-373-4476 and follow @JamieBiggsNR on Twitter.

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