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NOAA

The Triad will experience the effects of Tropical Storm Isaias on Monday afternoon, according to the National Weather Service in Raleigh.

Local residents can expect between two to four inches of rain to fall beginning as early as Monday afternoon and lasting into Wednesday morning, meteorologist Aaron Swiggett said.

That’s unlikely to cause flash flooding in urban areas but low-lying areas may see some drainage issues, he said.

“We won’t see major river flooding,” Swiggett said.

Tropical force winds of up to 39 miles per hour are likely to blow through the area as soon as Monday around 8 p.m., though they are more likely to arrive early Tuesday morning in the Triad.

“As of now, we’re forecasting the highest winds to be east of the I-95 corridor,” Swiggett said.

The winds in the Triad won’t be nearly as intense.

“When these kinds of storm come on shore, the wind field tends to spread out,” he said.

The rain and mild wind some areas in the Triad experienced Sunday was unrelated to the tropical storm, Swiggett said.

“These are typical summertime storms that are popping up,” he said.

A flash flood watch has been issued in the area through Tuesday by the National Weather Service.

lodonnell@wsjournal.com

336-727-7420

@lisaodonnellWSJ

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