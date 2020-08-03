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 Illustration by Tim Rickard/News & Record

GREENSBORO — The Concerned Citizens of Northeast Greensboro plan to hold a virtual meeting Thursday evening. 

The meeting will focus primarily on the upcoming national election, according to a news release. People are invited to hear about voting, absentee ballots and the State Board of Election.

The Concerned Citizens group also plans to update people on the Peeler Community Recreation Center, as well as provide a place for conversation centered around how to honor the memory of Katie Dorsett, the first Black woman to hold a state Cabinet post and serve on the City Council. Dorsett recently died at the age of 87. 

Reparations will also be discussed during the meeting, according to the news release. 

People who would like to join the meeting can do so via Zoom or phone call at 7 p.m. Thursday. 

To join the meeting via Zoom, use meeting ID 843 4086 2740 and passcode 128601.

To join by telephone, call 646-558-8656 and use passcode 128601.

Contact Jamie Biggs at 336-373-4476 and follow @JamieBiggsNR on Twitter.

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