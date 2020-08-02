A man is dead and a woman has been charged with murder in the case, the Wilkes County Sheriff’s office said.

The Wilkes County Sheriff’s Office responded to a disturbance call Sunday at 10:24 a.m. at the 300 block of Highland Place in Roaring River.

Deputies found Dwight Kelly Payne, 44, of Boomer, with a gunshot wound and called for medical aid. It was later confirmed Payne was dead as a result of his injuries

Rachel Leigh Bentley, 38, of Roaring River, was charged with murder, officials said. Bentley was being held in the Wilkes County Jail without bond.

The investigation is continuing and the North Carolina State Bureau of Investigations is assisting in the investigation.

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