THIS PRODUCT COVERS CENTRAL NORTH CAROLINA
**TROPICAL STORM ISAIAS WILL BRING HEAVY RAIN AND TROPICAL STORM
FORCE WINDS TO EASTERN NC LATE MONDAY THROUGH TUESDAY MORNING**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM
WARNING FOR EDGECOMBE, HALIFAX, NASH, AND WILSON
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CUMBERLAND,
EDGECOMBE, HALIFAX, JOHNSTON, NASH, SAMPSON, WAYNE, AND WILSON
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR FRANKLIN, HARNETT,
HOKE, SCOTLAND, WAKE, AND WARREN
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 520 MILES SOUTH OF GREENSBORO NC OR ABOUT 450 MILES SOUTH
OF FAYETTEVILLE NC
- 28.5N 79.8W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 345 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM ISAIAS WILL CONTINUE ALONG THE NORTHEAST COAST OF
FLORIDA TONIGHT AND ALONG THE GEORGIA AND SOUTHEAST SOUTH CAROLINA
COASTS ON MONDAY. ISAIAS IS THEN FORECAST TO MOVE NORTHEAST ACROSS
EASTERN PORTIONS OF THE CAROLINAS MONDAY NIGHT THROUGH EARLY TUESDAY.
CONDITIONS SHOULD BEGIN TO DETERIORATE MONDAY EVENING, WITH THE
GREATEST IMPACTS EXPECTED MONDAY NIGHT THROUGH MIDDAY TUESDAY.
TROPICAL STORM FORCE WINDS, HEAVY RAINFALL AND ASSOCIATED FLOODING ARE
THE MAIN THREATS. DUE TO SATURATED SOILS AND STRONG WINDS, EXPECT
NUMEROUS DOWNED TREES AND POWER LINES. ISOLATED TORNADOES WILL ALSO BE
POSSIBLE. CONDITIONS SHOULD BEGIN TO IMPROVE SOUTH TO NORTH LATE
TUESDAY AFTERNOON AND INTO THE EVENING.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ALONG
AND EAST OF US 1. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE WESTERN PIEDMONT AND WESTERN SANDHILLS.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR RAINFALL CREATING DANGEROUS FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES
OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A DANGEROUS TORNADO EVENT POSSIBLE LIMITED IMPACTS ALONG
AND EAST OF INTERSTATE 95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE
HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR
UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READYNC.ORG
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN RALEIGH NC AROUND 5 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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