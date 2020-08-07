THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS EXTENDED THE
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 245 AM EDT.
* AT 1134 PM EDT, WHILE RAINFALL RATES HAVE DECREASED, AUTOMATED
GAUGES INDICATED THAT REEDY FORK AT OAK RIDGE AND BRUSH CREEK AT
MUIRFIELD ROAD CONTINUE TO REMAIN NEAR FLOOD STAGE. THREE TO FOUR
INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN, WITH SOME LOCALLY HIGHER
AMOUNTS OF 5 INCHES. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNT WILL BE LESS THAN
ONE-QUARTER OF AN INCH.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...AUTOMATED GAUGES.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, MCLEANSVILLE, SUMMERFIELD, GIBSONVILLE,
STOKESDALE, JAMESTOWN, HAW RIVER STATE PARK, LAKE GUILFORD
MACKINTOSH MARINA AND LAKE JEANETTE MARINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
&&
FLASH FLOOD...OBSERVED
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