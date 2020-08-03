AUGUST 22, 1988 - JULY 29, 2020 With the heaviest of hearts we send our angel JASEN ROBERT JONES back to Heaven to be with his eternal loved ones. Jasen passed away Wednesday, July 29, 2020. He is preceded in death by his father, Stacy Alan Jones, all of his grandparents and his uncles, Steve Mills and Timmy Jones. His passing will affect so many, but mostly his parents, Missy Mills Heckler and his loving step father, Bruce John Heckler along with his brothers Christian Jones and Patrick Heckler, his god son LJ Moses and his sister Carlin, children of James and Carlisha Moses and many aunts, uncles and cousins. Jasen was a man with an enormous talent for singing, as most of you know. His personality was as big as his heart and he could always make us laugh. Whether he was singing or telling a story....he just always made an impact. The family will receive guests during a reception from 6 to 7:30 PM, Wednesday, August 5 at Advantage Funeral & Cremation Services followed by a celebration of life at 7:30PM. In keeping with the protocols regarding COVID-19 all attendees are asked to wear a face covering. Online condolences may be offered at www.advantagegreensboro.com.

To plant a tree in memory of Jasen Jones as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Load entries