MCLEANSVILLE Harold "Dizz" Dean Reece, Sr., 84, passed away Saturday, August 1, 2020. A funeral service will be held at 11:00 a.m., Wednesday, August 5, at Hanes Lineberry North Elm Chapel. Interment will follow in Mt. Hope United Church of Christ Cemetery in Whitsett.

To plant a tree in memory of Reece Sr. Harold Dean as a living tribute, please visit Tribute Store.

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