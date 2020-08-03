APRIL 28, 1936 - JULY 31, 2020 Joyce Ann Plummer Stephens, 84, of Liberty, NC passed away July 31, 2020 at her residence. Joyce was very active growing up and into adulthood. She loved sports and enjoyed golfing, playing softball and tennis. A memorial service will be held Wednesday, August 5, 2020 at 2:00 PM at Loflin Funeral Home in Liberty, NC officiated by Pastor Shaun Greene. Joyce was preceded in death by her husband, Herman Alvis Stephens; parents, Taylor Joyce and Grace Lee Williams Plummer; brothers, David Lee Plummer and J.T. Plummer. She is survived by her sister, Linda Culberson and husband Tony of Liberty along with many nieces and nephews. In Lieu of flowers please make a memorial contribution to Hospice of Randolph, 406 Vision Drive, Asheboro, NC 27203 Please share your thoughts and memories with the family at www.loflinfh.com. Loflin Funeral Home of Liberty is honored to serve the Stephens family. Loflin Funeral Home

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