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Sen. Richard Burr, R-N.C.

 WIN MCNAMEE/LEE NEWSPAPERS

Hurrah! Let’s celebrate the passage of bipartisan environmental legislation during these challenging times.

Thanks to Sen. Richard Burr of North Carolina for championing this land and water conservation, Congressman Ted Budd for voting “yea” and the News & Record for the opinion article on July 28, “A bipartisan victory for parks and forests,” applauding Congress’ passage of the Great American Outdoors Act (establishing funds for our national parks/public land restoration and land and water conservation).

The act passed 73-25 in the Senate and 310-107 in the House. Among its sponsors was Sen. Burr, who for years pushed to make the Land and Water Conservation Fund permanent.

“It’s important …to know that this bill never, ever would have passed had Sen. Burr not kept it alive. He did so much carrying of this over the last five or six years,’ Kevin Redding, the executive director of the Piedmont Land Conservancy, told the Winston-Salem Journal. “This should be recognized as a legacy accomplishment for Burr.”

Yes, what a wonderful legacy accomplishment, Sen. Burr! To further burnish your environmental legacy, please sponsor bipartisan carbon pricing legislation, such as HR 763, to further protect environmental conservation that we hold so dear.

Minta Phillips

Julian

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