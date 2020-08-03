Congratulations, board of the Greensboro Public Library, for ending overdue fines. Springing it upon us with only a four-day notice was highly improper. Your proposal enables irresponsible behavior and guarantees loss of revenue. The loss of $127,000 in fines (collected in the 2018-2019 fiscal year) is compounded by the cost of replacing non-returned (basically stolen) books or repairing damaged ones. Responsible patrons are discriminated against. Perhaps the library budget should be adjusted for the loss.

Why not require a reasonable, refundable deposit? Security deposits are common. Most people could also pay a modest refundable deposit. If they are unwilling to pay, they are probably unwilling to return the material anyway. Studies are quoted claiming that the punitive effects of fines don’t work, but no mention is made of their financial benefits.

Social and racial inequities are solved by education and commitment. Equal and easy access to good libraries is fundamental for this. Teaching fiscal and personal responsibility in social matters like library use will help develop good civic habits: Return borrowed items and repay debts. This new policy is pure folly.

Mike Leone

Greensboro

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