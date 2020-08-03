For centuries former presidents have followed a tradition of maintaining a dignified silence once they leave office.

Barack Obama doesn’t bother with those rules. He used Congressman John Lewis’ funeral to deliver a divisive, deeply dishonest, partisan campaign speech. He called for the end of gerrymandering (perfected and used for a century by Democrats ). He said the filibuster must be done away with (the same Senate procedure used by Democrats to try and kill Civil Rights bills).

That wasn’t a eulogy. It was the shameless politicization of a funeral.

Lynwood Bowen

Greensboro

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