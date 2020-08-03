Delayed election results? Maybe, but not because of fraud (copy)

President Donald Trump speaks with reporters as he walks to Marine One on the South Lawn of the White House Friday.

 Alex Brandon/Associated Press

More than 240 years ago, our Founding Fathers declared independence from King George III and instituted a republic so the people would be free from monarchy and have the right to govern themselves and elect their own leaders.

Our republic is now under threat from The Man Who Would Be King, President Trump.

He is consolidating power with the aid of sycophantic Republicans who refuse to acknowledge that our long-fought-for freedoms are under attack. With Trump’s unsubstantiated claims of voter fraud from mail-in ballots and his stated desire to postpone our elections, along with his suggestion that the election results may be held in suspense and litigated for weeks, months, or years while he remains in power, he is attempting to avert the will and right of the people to elect their leaders.

Our right to elect our own leaders is a hallmark of our democracy. To allow one man to stoke fears, question election results and promote conspiracy theories is a red line that must not be crossed.

Will our democracy hold? Will our elections proceed under the statutes of our Constitution, or will one small, petty man be allowed to rule over us?

We are in dangerous territory.

Linda Yellen

Kernersville

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