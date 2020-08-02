Last week, The Washington Post settled the $250 million defamation lawsuit brought by Covington High School student Nicholas Sandman following its libelous “reporting” against Sandman.

The Post became the second left-media outlet to settle, following an earlier settlement from CNN.

It’s reported that six more lawsuits are still pending, including such journalistic pillars as ABC News, CBS News, NBC News, Gannett, The New York Times and Rolling Stone.

Speaking of the Post, it recently ran a column on Washington and Lee University, saying that “Both namesakes of Washington and Lee University perpetrated racial terror. The school should be renamed.”

Of course, the column is referring to George Washington and Robert E. Lee. Since the Post contains one of these currently “undesirable” names, can the renaming of The Washington Post be far behind, or will hypocrisy win out? I think we all know the answer to that.

Russ Cummings

High Point

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