Assuming we survive until President Biden is in the White House, here’s a little early contemplation instead of the Dorothy Parker quote we’ve all been asking daily: ”What fresh hell can this be?”

Things have been awfully tough for Trump lately. For the first time in his wretched life, he is being held accountable.

Even his enabling minions and apologists can no longer provide him succor.

Even worse, he has been exposed for what he really is: a tumor as a president and as a person. He is, I believe, also a loser as a real estate developer, his first major claim to fame in his campaign.

The day will come when his finances are fully exposed and there is one comparison I will be seeking: daddy Fred’s money versus Donald Trump’s actual current net worth.

As for his presidential theme, it has consisted of one recurring phrase for four years: “They have been very unfair to me.”

What an inspiration! Please vote blue all the way, please vote early, and together, let’s remove this tumor from the soul of America and the world.

W. Scott Parker III

Greensboro

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