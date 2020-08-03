Pacers Wizards Basketball

Indiana Pacers’ T.J. Warren (91) drives to the basket as Washington Wizards’ Isaac Bonga (17) defends during an NBA basketball game Monday, Aug. 3, 2020, in Lake Buena Vista, Fla. (Mike Ehrmann/Pool Photo via AP)

 Mike Ehrmann

Two nights after scoring a career-high 53 points, former N.C. State star T.J. Warren kept up his red-hot restart with 34 more points, helping the Indiana Pacers pull away from the Washington Wizards for a 111-100 victory Monday. Story, B4.

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