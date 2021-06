Greensboro Community Swim Association results: June 22

Freestyle: G 6-U 25 Carson Tucker OR 28.74, B 6-U 25 Chase Caughey OR 28.77, G 8-U 25 Charlotte Slaughter OR 20.79, B 8-U 25 Logan Mungas OR 22.38, G 9-10 100 Mallory Macdonald OR 1:23.41, B 9-10 100 Owen Lehman ST 1:32.40, G 11-12 100 Lauren Smith OR 1:09.62, B 11-12 100 Joey Nguyen OR 1:18.35, G 13-14 100 Morgan Stallings OR 1:17.21, B 13-14 100 Sam LavInder OR 1:09.26, G 15-18 100 Georgie King ST 1:14.33, B 15-18 100 William Mungas OR 1:02.75.

Breaststroke: G 8-U 25 Charlotte Slaughter OR 27.82, B 8-U 25 Henry Disney ST 31.31, G 9-10 50 Alania Atkins OR 48.76, B 9-10 50 William Adams ST 55.10, G 11-12 50 Poppy Manning ST 43.24, B 11-12 50 Carson Smith OR 42.75, G 13-14 50 Megan Steele OR 45.62, B 13-14 50 Matthew Mungas OR 38.98, G 15-18 50 Anna Sechrist OR 43.59, B 15-18 50 Clayton Mungas OR 35.34.

Butterfly: G 8-U 25 Christine Nguyen OR 21.53, B 8-U 25 Andrew Gnaster ST 27.83, G 9-10 50 Mia Kilby ST 40.44, B 9-10 50 Weston Condrasky ST 46.49, G 11-12 50 Maddie McDowell OR 43.50, B 11-12 50 Brock Wooden OR 42.52, G 13-14 50 Morgan Stallings OR 38.50, B 13-14 50 Justin Lee OR 35.34, G 15-18 50 Georgie King ST 36.56, B 15-18 50 William Mungas OR 30.28.