Greensboro Community Swim Association results: June 29

Medley relay: G 8-U 100 OR 1:46.88, B 8-U 100 RW 1:56.62, G 9-10 200 OR 3:14.00, B 9-10 200 OR 3:23.06, G 11-12 200 OR 2:44.69, B 11-12 200 OR 2:39.35, G 13-14 200 RW 2:35.03, B 13-14 200 OR 2:15.84, G 15-18 200 RW 2:30.81, B 15-18 200 RW 2:03.69.

Backstroke: G 6-U 25 Hadley Brinker OR 27.59, B 6-U 25 Caughey, Chase OR 35.00, G 8-U 25 Christine Nguyen OR 22.46, B 8-U 25 Beau Miller RW 27.36, G 9-10 50 Alania Atkins OR 43.87, B 9-10 50 Palmer Hoch OR 47.91, G 11-12 50 Lauron Smith OR 35.47, B 11-12 50 Tristan Atkins OR 39.28, G 13-14 50 Abigail Schilling RW 35.71, B 13-14 50 Timothy Gaylord RW 33.14, G 15-18 50 Nicole Auger RW 39.84, B 15-18 50 Will Mungas OR 30.93.