Another wait-and-see aspect of things with Forbes is with the schedule — namely, that the ACC hasn’t released its portion of the schedule amid uncertainty because of the COVID-19 pandemic.

“I don’t think anybody has any idea of when that’s going to be released," Forbes said. "I think — I believe in what (Athletics Director) John Currie believes and that’s not looking past 30 days. I haven’t even thought about when that schedule would come out.”

Forbes made the point that colleges will have to prove that the football season can be safely played first. The ACC last week announced that its football teams would play a one-year scheduling model of 10 league games plus one non-conference game and that Notre Dame will be in the league as a full-time member this season.

The league has not announced dates for its football schedule.

“I just go day-to-day with our team trying to get better and not worry about the things that I can’t control," Forbes said. "That’s one of them, and that’s the schedule and when we play. I believe we will play, but when? I have no earthly idea when that’ll happen.”

coneill@wsjournal.com

@ConorONeillWSJ

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