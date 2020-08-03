Wake Forest still has one open scholarship for next season, and the Deacons could theoretically add a player before classes begin Aug. 26.

“There’s no such thing as a perfect situation, but there has to be a player that’s definitely good enough," Forbes said. "And that’s why I’ve held it. We’ve been involved in some situations that we felt like maybe that would fit. … I’m at the point where yeah, I’m still looking.

“But I’m not going to settle. And so we just have to see, we’ve got a little bit more time. If we don’t find somebody that I’m comfortable with, then I’ll keep it and we’ll take it into the next recruiting class to have a scholarship.”

The Deacons were reportedly close to landing Lynn Kidd, a 6-10, 230-pounder, but he signed with Clemson last week.

coneill@wsjournal.com

@ConorONeillWSJ

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