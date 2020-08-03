Wake Forest has submitted waiver appeals for Isaiah Wilkins and Daivien Williamson to play this season, and that’s the part of the process in which Forbes has confidence.

“I’m confident in how we presented them, the documentation,” Forbes said.

The rest of the process — whether the NCAA approves their appeals to be eligible this season, or if they have to sit out one season — doesn’t elicit much of a feeling from Forbes.

“You know what? I’ve learned not be either, optimistic or pessimistic, because you just don’t know,” Forbes said. “There’s a set of guidelines that you go by but sometimes they approve, sometimes they don’t.”

WakeBasketball

Isaiah Wilkins transferred to Wake Forest from Virginia Tech in the spring. 

Wilkins’ appeal would seem to be contingent on proving that he is a “run-off” player. He transferred from Virginia Tech after Coach Mike Young, who didn’t recruit him, told Wilkins that he wasn’t a fit for Young’s system. Williamson came to Wake Forest from East Tennessee State, following Forbes.

Winston-Salem Prep Pamlico Boys Basketball

Daivien Williamson, a Winston-Salem Prep graduate, transferred to Wake Forest from East Tennessee State.

Both players are Winston-Salem natives — Wilkins is a Mount Tabor graduate, Williamson a Winston-Salem Prep alumnus — and have two seasons of eligibility. Wilkins averaged 4.3 points and 2.6 rebounds last season, while Williamson averaged 10.4 points, 2.6 assists and 2.0 rebounds.

coneill@wsjournal.com

@ConorONeillWSJ

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