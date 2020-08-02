LAKE BUENA VISTA, Fla. — Jayson Tatum scored 34 points, Jaylen Brown added 30 and the Boston Celtics built a big lead early before holding on for a 128-124 victory over the Portland Trail Blazers on Sunday.

Tatum rebounded from a terrible performance in a loss to Milwaukee on Friday, when he scored just five points on 2-of-18 shooting.

Damian Lillard had 30 points and 16 assists for Portland. Jusuf Nurkic added 30 points in his second official game back after breaking his leg in March 2019.

NETS 118, WIZARDS 110: Caris LeVert scored 25 of his 34 points in the second half to help Brooklyn beat Washington Wizards and move closer to a playoff berth.

Joe Harris scored a season-high 27 points and Jarrett Allen added 22 points and 15 rebounds for the Nets, who bounced back from a loss to Orlando in their first seeding game. The Nets are now seven games ahead of ninth-place Washington in the Eastern Conference standings.

Thomas Bryant had a career-high 30 points and 13 rebounds, and Troy Brown Jr. added 22 points, 10 rebounds and eight assists for the Wizards.

SPURS 108, GRIZZLIES 106: DeMar DeRozan made two free throws with a second to play, giving San Antonio a victory over Memphis that moved the Spur into ninth place in the Western Conference.

The Spurs built an 11-point lead in the fourth quarter but needed a bunch of big plays down the stretch from DeRozan after the Grizzlies rallied.

The Spurs are trying to qualify for the postseason for what would be an NBA-record 23rd consecutive season.

Dejounte Murray had 21 points and 10 rebounds for the Spurs. Derrick White added 16 points and DeRozan had 14.

Ja JaMorant finished with 25 points, nine rebounds and nine assists. Jaren Jackson scored 21 points.

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