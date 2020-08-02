NHL

n Oliver Ekman-Larsson scored the first of Arizona’s three first-period goals, a healthy Phil Kessel had two assists and the Coyotes held on to beat the Nashville Predators 4-3 Sunday to open their Stanley Cup qualifier series. Christian Dvorak, Clayton Keller and Michael Grabner also scored for Arizona.

n The NHL Department of Player Safety suspended Chicago Blackhawks center Drake Caggiula for one game for an illegal check to the head of Edmonton Oilers center Tyler Ennis during Saturday’s 6-4 win in Game 1 of their best-of-five series.

n Carter Hart stopped 34 shots, and the Philadelphia Flyers opened the NHL expanded playoffs seeding round with a 4-1 win over the Presidents’ Trophy-winning Boston Bruins on Sunday. Michael Raffl had a goal and assist, while Nate Thompson, Philippe Myers and Scott Laughton also scored for the Flyers. Chris Wagner scored for the Bruins.

Auto Racing

n Lewis Hamilton held on to win the British Grand Prix on Sunday despite a puncture on the last lap to clinch an 87th career win and move within four of Michael Schumacher’s Formula One record. The championship leader’s record-extending seventh Silverstone win saw him finish six seconds ahead of Red Bull’s Max Verstappen.

WNBA

n Kelsey Mitchell was 4 of 5 from 3-point range and finished with 23 points, Candice Dupree added 21 and the Indiana Fever erased an early double-digit deficit to beat the Atlanta Dream 93-77 on Sunday.

n Bria Hartley scored a career-high 27 points and the Phoenix Mercury beat the New York Liberty 96-67 on Sunday. Hartley was 10 of 18 shooting. Diana Taurasi had 18 points, nine assists, three steals and two blocks and Brittney Griner added 16 points for Phoenix (2-2).

COLLEGE BASKETBALL

n Big Ten player of the year Luka Garza announced Sunday he is withdrawing from the NBA draft and will return to Iowa for his senior season.

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