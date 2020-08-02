FedEx Invitational Golf

Justin Thomas hits from the rough on the 16th hole during the final round of the World Golf Championship-FedEx St. Jude Invitational Sunday, Aug. 2, 2020, in Memphis, Tenn. (AP Photo/Mark Humphrey)

 Mark Humphrey

Justin Thomas outduels defending champion Brooks Koepka down the final holes and closes with a 5-under 66 to win the WGC FedEx St. Jude Invitational on Sunday to take over the No. 1 spot in the world rankings for the first time since June 2018. Story, B4.

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