Virus Outbreak Postal Service

Greensboro’s Louis DeJoy, the new postmaster general, is honored with Elon’s Medal for Entrepreneurial Leadership in Elon. DeJoy is being asked to appear before a House Oversight Committee about several issues at the Postal Service.

 Kim Walker/The Associated Press

WASHINGTON — The House Oversight Committee has invited the new postmaster general to appear at a hearing next month to examine operational changes to the U.S. Postal Service that are causing delays in mail deliveries across the country.

The plan imposed by Louis DeJoy, a Republican fundraiser from Greensboro who took over the top job at the Postal Service in June, eliminates overtime for hundreds of thousands of postal workers and orders that mail be kept until the next day if postal distribution centers are running late.

Rep. Carolyn Maloney, a New York Democrat who chairs the Oversight panel, said the Sept. 17 hearing will focus on “the need for on-time mail delivery during the ongoing pandemic and upcoming election,” which is expected to include a major expansion of mail-in ballots.

President Donald Trump has called the Postal Service “a joke” and said that package shipping rates should be at least four times higher for heavy users like Amazon. But shipping and packages are actually a top revenue generator for the Postal Service, and critics say Trump is merely looking to punish Amazon founder and CEO Jeff Bezos in retaliation for unflattering coverage in The Washington Post, which Bezos owns.

The Oversight committee intended to have the hearing with DeJoy this week, Maloney said, but was told that DeJoy could not attend because of a meeting of the Postal Service’s Board of Governors. DeJoy has confirmed his availability for the Sept. 17, hearing, she said.

The hearing comes as the Postal Service is reeling from mail delays and financial problems, even as record numbers of mail ballots are expected in the presidential elections because of the coronavirus pandemic.

Postal Service officials, bracing for steep losses from the nationwide shutdown caused by the virus, have warned they will run out of money by the end of September without help from Congress.

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