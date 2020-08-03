Britain Hume Obit

Former U.S. President Bill Clinton stands with John Hume at the Guildhall in Londonderry, Northern Ireland, in 2014. Hume won a Nobel Peace Prize for work to end violence there.

 The Associated Press file

LONDON — John Hume, the visionary politician who won a Nobel Peace Prize for fashioning the agreement that ended violence in his native Northern Ireland, has died at 83, his family said Monday.

The Catholic leader of the moderate Social Democratic and Labour Party, Hume was seen as the principal architect of Northern Ireland’s 1998 peace agreement. He shared the prize later that year with the Protestant leader of the Ulster Unionist Party, David Trimble, for their efforts to end the sectarian violence that plagued the region for three decades and left more than 3,500 people dead.

“I want to see Ireland as an example to men and women everywhere of what can be achieved by living for ideals, rather than fighting for them, and by viewing each and every person as worthy of respect and honor,” he said in 1998. “I want to see an Ireland of partnership, where we wage war on want and poverty, where we reach out to the marginalized and dispossessed, where we build together a future that can be as great as our dreams allow.”

Hume died Monday morning after suffering from ill health for several years, his family said.

Born on Jan. 18, 1937, Hume trained for the priesthood before becoming a fixture on Northern Ireland’s political landscape.

Although he advocated for a united Ireland, Hume believed change could not come to Northern Ireland without the consent of its Protestant majority.

“Ireland is not a romantic dream; it is not a flag; it is 4.5 million people divided into two powerful traditions,” he said. “The solution will be found not on the basis of victory for either, but on the basis of agreement and a partnership between both. The real division of Ireland is not a line drawn on the map, but in the minds and hearts of its people.”

Tags

Load comments