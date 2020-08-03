Nevada Legislature Election 2020

Las Vegas election workers process mail-in ballots during a nearly all-mail primary election in June.

 John Locher/The Associated Press

CARSON CITY, Nev. — Nevada lawmakers passed a bill that would add the state to a growing list of U.S. states mailing active voters ballots ahead of the November election amid the coronavirus pandemic.

The bill, which was passed Sunday, now heads to Gov. Steve Sisolak, a Democrat. If he signs it as expected, Nevada will join seven states that plan on automatically sending voters mail ballots, including California and Vermont, which moved earlier this summer to adopt automatic mail ballot policies.

President Donald Trump called the bill’s passage “an illegal late night coup” in a tweet Monday morning. He accused Sisolak of exploiting COVID-19 to ensure votes in Nevada would favor Democrats.

“Nevada’s clubhouse Governor made it impossible for Republicans to win the state. Post Office could never handle the Traffic of Mail-In Votes without preparation ... See you in court!”

Former U.S. Senate Majority Leader Harry Reid applauded the lawmakers’ decision and called Trump’s comments desperate.

“He’s lying about our state leaders and threatening a bogus lawsuit simply because Democrats made it easier for people to vote,” Reid said in a statement.

Trump has claimed the mail ballots would lead to fraud and compromise the integrity of the election. The consensus among experts is that all forms of voter fraud are rare.

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