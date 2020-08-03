THIS PRODUCT COVERS CENTRAL NORTH CAROLINA
**HURRICANE ISAIAS WILL BRING HEAVY RAIN AND TROPICAL STORM FORCE
WINDS TO EASTERN NC THROUGH TUESDAY MORNING**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CUMBERLAND,
EDGECOMBE, FRANKLIN, HALIFAX, HARNETT, HOKE, JOHNSTON, NASH,
SAMPSON, WAKE, WARREN, WAYNE, AND WILSON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 160 MILES SOUTH OF FAYETTEVILLE NC OR ABOUT 220 MILES
SOUTH-SOUTHWEST OF ROCKY MOUNT NC
- 32.8N 79.0W
- STORM INTENSITY 75 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 16 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
HURRICANE ISAIAS WILL MAKE LANDFALL NEAR THE NORTH CAROLINA/SOUTH
CAROLINA BORDER THIS EVENING AND MOVE NORTHEAST ACROSS EASTERN
PORTIONS OF THE CAROLINAS TONIGHT THROUGH EARLY TUESDAY. CONDITIONS
WILL CONTINUE TO DETERIORATE THIS EVENING, WITH THE GREATEST IMPACTS
EXPECTED TONIGHT THROUGH EARLY TUESDAY.
TROPICAL STORM FORCE WINDS, HEAVY RAINFALL AND ASSOCIATED FLOODING ARE
THE MAIN THREATS. DUE TO SATURATED SOILS AND STRONG WINDS, EXPECT
NUMEROUS DOWNED TREES AND POWER LINES. ISOLATED TORNADOES ARE ALSO
POSSIBLE. CONDITIONS SHOULD BEGIN TO IMPROVE SOUTH TO NORTH LATE
TUESDAY MORNING AND INTO THE AFTERNOON.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ALONG AND EAST OF US 1. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE WESTERN PIEDMONT AND WESTERN SANDHILLS.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES
OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ALONG AND EAST OF INTERSTATE 95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE
HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR
UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY ORDERS
THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY SERVICES
MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE UNSAFE. THIS
SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READYNC.ORG
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN RALEIGH NC AROUND 11 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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