Pacers Wizards Basketball

Indiana’s T.J. Warren applies defensive pressure as Washington’s Davis Bertans drives to the basket.

 Mike Ehrmann/The Associated Press

LAKE BUENA VISTA, Fla. — T.J. Warren kept up his red-hot restart with 34 more points, helping the Indiana Pacers pull away from the Washington Wizards for a 111-100 victory Monday.

Two nights after scoring a career-best 53 points, Warren had 16 points in the third quarter to spark a 22-2 run and shot 14 for 26 from the field and grabbed 11 rebounds for the Pacers, who improved to 2-0 since resuming the season.

RAPTORS 107, HEAT 103: Fred VanVleet scored a career-high 36 points and made seven 3-pointers, and defending NBA champion Toronto added to its strong restart with a victory over Miami.

NUGGETS 121, THUNDER 113: Michael Porter Jr. scored a career-high 37 points and Nikola Jokic had a triple-double to help Denver top Oklahoma City in overtime.

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