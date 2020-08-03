WASHINGTON — President Donald Trump said Monday that he had fired the chair of the Tennessee Valley Authority, criticizing the federal-owned corporation for hiring foreign workers.

Trump told reporters at the White House that he was formally removing chair Skip Thompson and another member of the board, and he threatened to remove other board members if they continued to hire foreign labor. Thompson was appointed to the post by Trump.

He also said the TVA board must immediately hire a new chief executive officer who “puts the interests of Americans first.”

Trump said the authority was replacing many of its in-house technology workers with contractors who rely heavily on foreign workers under the H1-B visa program for highly skilled workers.

“All TVA employees are U.S. based citizens,” said authority public information officer Jim Hopson.

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